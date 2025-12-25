Enseña el regalo navideño que hizo en el colegio y arrasa por lo que pasó con él años después: medio millón de personas son testigos

Las historias con final feliz (y más en Navidad) siempre sacan una sonrisa y ablanda nuestro corazoncito. La del músico y comunicador Álex Febrero es una de ellas y por ello ha arrasado en redes sociales, con más de 15.000 'me gusta' en apenas unas horas, por un regalo navideño que hizo en el colegio.

Todo se remonta a esas épocas navideñas cuando era niño. Cuenta en tuit a través de la red social X (@alexfebrero_) que durante un intercambio navideño (al estilo amigo invisible) en el que no tenía dinero para comprar algo, hizo un dibujo con sus propias manos.

"Cuando era niño, hubo un intercambio navideño en mi colegio y como no tenía dinero para comprar algo, dibujé algo de Dragon Ball en una cartulina", ha expresado al principio del hilo de X.

Ha contado que estaba realmente emocionado, pero la reacción de su amigo secreto no fue lo que esperaba: "Lo miró y dijo: 'ah...' Y eso fue todo. Pasaron los años".

El reencuentro a los 18 años

Pasaron tantos años que ya eran mayores de edad. Terminado el colegio, el grupo de amigos (en el que también estaba Álex) fueron a la casa del amigo secreto a jugar a la videoconsola.

"Cuando me siento en el suelo, me doy cuenta de que me había sentado encima de mi dibujo, estaba tirado y medio arrugado. Lo agarré y me lo llevé a mi casa, él ni cuenta...", ha relatado el joven.

El "mejor" regalo de Navidad

Volvieron a pasar los años. Incluso se mudó y se llevó aquel dibujo, que ya casi tenía tantos años como él. Le contó toda la historia a la persona con la que vivía, así como se lo ha contado a sus seguidores y al más de medio millón de usuarios que han leído su tuit. Y llegó el final feliz.

"En una Navidad, encuentro mi dibujo enmarcado y con una nota que decía: 'Las obras de arte van enmarcadas'. Y ese ha sido mi mejor regalo de Navidad", ha rematado.