Así es cómo Honor busca poner fin al "principal freno" de los teléfonos plegables: "Nuestro objetivo es cambiar la percepción del mercado"

Honor sigue su enorme expansión en España desde que empezó a operar en el año 2021. Tal es su impacto en la Península Ibérica, que el pasado 30 de octubre anunció la incorporación de Laurance Li como nuevo Country Manager de Honor para España y Portugal.

Un movimiento estratégico con el que la firma china busca consolidarse y seguir innovando en los mercados del sur de Europa. Y Laurance Li no es nuevo en esto, ya que acumula casi dos décadas de experiencia en el sector de la telefonía móvil.

Semanas después de aterrizar en España, el nuevo Country Manager de Honor atiende a El HuffPost. Lo hace en un momento en el que Europa se ha convertido en un mercado estratégico para la marca.

Pero hablando de España, la compañía china ha registrado un crecimiento notorio del reconocimiento entre los consumidores españoles. Según datos de Ipsos, ha crecido más de 10 puntos en el último año.

Laurance Li explica que fue hace unos dos años cuando la compañía decidió que los mercados europeos fueran "nuestro segundo mercado doméstico, después de China". "Europa es clave porque los consumidores exigen productos de alta calidad, conocen bien la tecnología y la innovación, y además existen requisitos legales y medioambientales muy estrictos. Si un producto funciona bien en Europa, significa que el mercado global ya lo acepta", añade.

Desde Honor aseguran que el mercado europeo es "muy grande" y que su compañía sigue centrada en aprender "de los usuarios europeos para desarrollar productos localizados", ofreciendo hasta siete años de actualizaciones de sistema operativo Android. "Europa es estratégica para nosotros", reconoce.

Su crecimiento, en datos

Por si todavía hay alguien que no tiene muy fichado a Honor, sólo hace falta dar unos datos para saber el progreso y el impacto actual que está teniendo en el mercado. Los datos internos de su principal operador, MasOrange, demuestran que superan el 8% de la cuota de mercado en smartphones.

Una cifra que se multiplica por 5 en el caso de la categoría de plegables. La serie Honor Magic V representa más del 40% de cuota de mercado. Pero no sólo en el mundo de los teléfonos, también superan el 20% de cuota en la categoría de tablets, desde la segunda mitad de 2025.

Con una competencia cada vez mayor, Laurance Li defiende que su estrategia se basa en centrarse primero en "gama media-alta, donde tenemos confianza en nuestra capacidad para ofrecer los mejores dispositivos". Y justifica que "si ofrecemos los mejores productos de forma consistente, los consumidores nos elegirán con el tiempo".

El Country Manager de Honor reconoce que no están buscando resultados cortoplacistas y sí en que sean a largo plazo. "Queremos ofrecer experiencias diferenciadas mediante aplicaciones y contenidos localizados, y construir relaciones de confianza a largo plazo con todos los partners", razona.

Una IA muy integrada en Honor

En el mundo de la tecnología hay un término que sigue marcándolo todo desde varios años, la inteligencia artificial. Hemos probado más de un producto de la marca y han sabido dar un paso adelante con una IA propia resolutiva, que no busca sustituir al usuario. Basada en tres principios: privacidad y control, utilidad real y un ecosistema conectado y colaborativo.

Laurance Li cree que la IA va a acabar llegando a "todos los dispositivos: móviles, tablets, portátiles, relojes, auriculares y otros dispositivos del ecosistema" y que no solo se va a quedar en los buques insignia de la compañía.

"El sistema operativo integrará la IA en todos los dispositivos. En los modelos de gama media y alta, la experiencia será prácticamente la misma. En los de entrada, algunas funciones se adaptarán, pero la dirección estratégica es clara: IA para todo el ecosistema", añade.

Para poder seguir adelante en esta innovación, desde Honor aseguran que más de un 70% de sus empleados trabajan en I+D y Laurance Li justifica que cada año invierten más de un 11,5% de sus ingresos "en investigación y desarrollo".

"Apostamos por la IA en el propio dispositivo, sin necesidad de conexión a la nube, con respuestas inmediatas. Honor no quiere ser sólo un fabricante de móviles, sino un ecosistema de IA con dispositivos conectados entre sí y con otros sistemas operativos", destaca.

Honor no quiere ser sólo un fabricante de móviles, sino un ecosistema de IA con dispositivos conectados entre sí

Dentro de esa innovación de la que habla Laurance Li se encuentra algunos conceptos futuristas, como el Honor Robot Phone. A la espera de su presentación oficial, se trata de un smartphone futurista que integra un brazo robótico con estabilización y una cámara inteligente. Será capaz de moverse y seguir al usuario de forma autónoma. Esto sirve como un impulso a la fotografía, pero no sólo se ata sólo a esa función, ya que lo ven, en parte, como un "compañero emocional" para el sujeto.

Honor da rienda suelta a la magia y a la inteligencia: lanza en China el Magic 8 y Magic 8 Pro Aunque todavía no se ha anunciado su lanzamiento global, el nuevo modelo de alta gama de la compañía china llega con varias características que llaman mucho la atención. Entre ellas, han hablado de 'Robot Phone', su nuevo dispositivo de IA.

El futuro de los plegables

Este 2026 va a volver a ser un año movidito, en lo que a lanzamientos tecnológicos se refiere. Se espera que una de las grandes compañías, Apple, lance en otoño su primer plegable. Un nuevo dispositivo que podría provocar un fuerte impacto en el sector. Al menos eso es lo que avanza un informe de International Data Corporation (IDC), que defiende que el iPhone plegable provocará un crecimiento interanual del mercado del 30%.

Antes de que todo esto pase, algunas marcas se han posicionado como referentes a nivel internacional en el sector de los plegables. Una de ellas es Honor. Entre sus dispositivos más destacados, se encuentra el Honor Magic V5, el plegable más fino hasta la fecha, y plagado de potencia. Y es un ejemplo más del fuerte impacto de la compañía china. Según datos de Counterpoint Research, en 2024, se convirtió en el fabricante de plegables tipo libro de más rápido crecimiento en Europa, pasando de una cuota de mercado del 11% al 34%.

Pero claro, hay algo por lo que todavía no habían terminado de explotar, al menos en Europa y Laurance Li hace este diagnóstico. "Creemos que el mercado de plegables tiene una gran oportunidad de crecimiento. Muchos usuarios aún no los eligen por dudas sobre la durabilidad y la calidad. Ese es el principal freno", razona.

En el caso particular de su compañía, reconoce que Honor "ha invertido mucho en la calidad de los plegables, especialmente en la bisagra, que puede soportar hasta 104 kg de peso", que sirvió para lograr el Récord Guinness el 1 de agosto de 2025 en Dubái. De hecho, su bisagra soporta hasta 500.000 pliegues. Por lo que no se estropeará fácilmente.

"También realizamos pruebas extremas de apertura y cierre. Además, ofrecemos garantías adicionales, como reemplazo de pantalla en determinados casos", añade, antes de explicar que muestran a la gente que se trata de un teléfono diferencial.

"Nuestro objetivo es cambiar la percepción del mercado y demostrar que los plegables pueden ser dispositivos fiables para el uso diario, con ventajas claras frente a un smartphone tradicional, como una experiencia tipo mini tablet", expone.

Nuestro objetivo es cambiar la percepción del mercado y demostrar que los plegables pueden ser dispositivos fiables para el uso diario

Mientras Honor sigue creyendo, se hace inevitable preguntarle a Laurance Li por las apuestas que están haciendo otras marcas, como unas gafas inteligentes. Algo que considera que "debe formar parte del ecosistema", pero sólo si sirven para "realmente mejorar la vida diaria del usuario".

"Hoy en día, la industria aún no ha encontrado un dispositivo de este tipo que sea realmente imprescindible para el uso diario. Cuando lleguen, deberán estar bien integradas con el smartphone y el resto del ecosistema, y ofrecer funciones útiles como traducción en tiempo real u otros servicios que aporten valor real a la gente", sentencia.