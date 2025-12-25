Esta tienda de un pueblo de Murcia es para considerarla Patrimonio de Interés Nacional

Cada vez más la imparable globalización y gentrificación de los barrios está provocando la desaparición de ese comercio de cercanía, local y autónomo en la que las relaciones entre el dueño y el cliente son mucho más próximas que la mera transacción comercial. En su lugar, se abren cadenas de ropa, alimentación o de cualquier otro ámbito.

Por ello, estos comercios se suelen hacer virales cuando se publican en redes sociales tiendas como la que ha compartido el usuario de X En un lugar de la huerta, que se llama @enunlugardelah1 en la siempre conocida como Twitter y que difunde curiosidades de la comarca Huerta de Murcia.

En las últimas horas, ha publicado esa tienda: "Los de Cabezo de Torres saben que lo del 24x7 no lo inventaron las tiendas chinas. En El Pardo puedes encontrar casi cualquier cosa, cualquier día. Cuenta la leyenda que un día cerró".

"Y no tiene nombre en la puerta ni falta que le hace… Vivan las tiendas de barrio 👏🏻👏🏻👏🏻", ha escrito el tuitero junto a dos imágenes en un tuit que lleva ya más de 6.000 reproducciones.

Una inmensa variedad de productos

Ir a la tienda que ha publicado es ir a por cualquier producto, aunque no tenga nada que ver una cosa con la otra. En su mayoría es de alimentación y hortícola, pero, tal y como se puede ver, se vende absolutamente de todo.

En una de las imágenes que ha compartido el tuitero aparecen carteles colgados en el escaparate informando a los clientes que hay pan casero, dulce de membrillo, arrope calabazate, vino a granel, un número de lotería de Navidad o hasta hielo.

En la segunda, es cuando se puede observar la tienda, que tiene todo tipo de frutas, bolsas de patatas fritas, una máquina refrigeradora para refrescos, galletas, chicles, pan de molde, etc. "Un establecimiento con solera", es la respuesta que ha recibido y no puede ser más acertada.