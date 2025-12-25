A Gabriel Rufián le basta una foto para ser la reacción del día a lo que dice Felipe VI de la vivienda en el discurso navideño

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, firma la reacción del día al discurso navideño del rey Felipe VI y para ello solo ha necesitado una imagen y una breve frase cargada de ironía. Acostumbra ya a arrasar en redes sociales al plasmar su opinión, pero esta vez se ha pasado el juego y ha hablado por muchos.

El rey se dirigió a todos los españoles y españolas—que encendieron la televisión a las 21:00 horas— de pie por primera vez en once ocasiones, modernizando el tradicional discurso de Nochebuena, incluso en los recursos técnicos debido a los movimientos dinámicos de la cámara y a los planos abiertos.

Y en esos planos abiertos está precisamente el eje central de la reacción de Rufián. El rey, que ha advertido de la crispación política a la que está asumida España, provocando el "hastío" y la "desafección" en los españoles, pide diálogo y respeto como mecanismos clave para una mejor convivencia.

Una imagen vale más que mil palabras

Uno de los desafíos que comentó Felipe VI fue la vivienda, aunque fue breve, tanto como lo que tarda en subir el alquiler. Si el año pasado pedía "soluciones que faciliten el acceso en condiciones asumibles, en especial para los más jóvenes y desprotegidos" este año ha mencionado que "es un obstáculo para los proyectos de tantos jóvenes".

"Muchos sienten que el aumento del coste de la vida limita sus opciones de progreso", añadió el monarca. En este sentido, Rufián ha dado vuelta a la tortilla con una imagen publicada en sus redes sociales, en concreto X—Twitter— donde acostumbra a dejar su opinión en muchas ocasiones.

Tres puntos suspensivos abren y cierran la frase irónica del año—faltando unos pocos días para que acabe: "...El acceso a la vivienda es un problema...". Y adjunta, una imagen de un plano abierto de Felipe VI en el Salón de Columnas del Palacio Real. Ha acumulado ya casi medio millón de visualizaciones y 10.000 'me gusta' (y subiendo).

Denuncia, por tanto, que el rey hable de vivienda mientras está, literalmente, en un palacio. Las reacciones a lo mencionado por el portavoz de ERC fueron más que irónicas: "Para él, desde luego que no".