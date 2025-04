María Becerra se corona en Madrid luciendo la camiseta de uno de los equipos de la capital con una señal

Este viernes, el Movistar Arena ha acogido una nueva edición de LOS40 Primavera Pop. Se pudo seguir en directo a través de la página web de la emisora y ha dejado varios momentos que los usuarios están comentando en las redes sociales. Uno de ellos tiene a la cantante argentina María Becerra como protagonista.

La artista, a su paso por el photocall, posó en solitario, pero también con Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, tres de los jugadores de la plantilla del Atlético de Madrid. Le hicieron entrega de una camiseta del conjunto colchonero que la cantante no dudó en ponerse al subirse al escenario.

El dorsal de la camiseta de La Nena de Argentina no es casual. Se trataba del 223, un símbolo que podría tener como significado la nueva etapa musical de la cantante y con el que los fans llevan especulando desde hace tiempo.

En cualquier caso, la imagen de la intérprete de TATÚ con la equipación del Atlético de Madrid no ha pasado desapercibida entre los colchoneros. "Es madre", ha comentado una usuaria en su perfil de X. Otro ha definido este momento como "algo que no sabía que necesitaba ver y que ahora estoy in love".

Y estas no han sido las únicas reacciones. "Doña", "reina" y "honor" son algunas de las palabras con las que los usuarios de X se han referido a Becerra.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.