Putin no cede: "O liberamos el Donbás por la fuerza o las tropas ucranianas lo abandonarán"

El presidente ruso, Vladimir Putin, durante una entrevista con Aaj Tak e India Today en el Kremlin, en Moscú, el 3 de diciembre de 2025.

Dice Donald Trump que a Vladimir Putin "le gustaría poner fin a la guerra" en Ucrania. Sin embargo, las declaraciones que hace el presidente de Rusia dejan en evidencia a su par norteamericano. Ganas, ganas, no parece tener cuando insiste en que las tropas ucranianas deben retirarse de la región oriental del Donbás o su Ejército la tomará. Eso supone rechazar cualquier compromiso sobre cómo poner fin a la "operación militar especial" de forma negociada.

"O liberamos estos territorios por la fuerza o las tropas ucranianas los abandonarán", declaró el mandatario ruso al diario India Today, como previa a su visita a India de estos días, en busca de asentar una relación comercial que siga salvándolo de las sanciones internacionales. Moscú controla alrededor del 85% del Donbás actualmente pero lo quiere todo. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha descartado ceder territorio por ahora. Está en juego su soberanía.

Trump dijo el miércoles que las conversaciones del día previo en el Kremlin, a las que asistieron sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jarfed Kushner, fueron "razonablemente buenas", añadiendo que era demasiado pronto para decir qué sucedería ya que "se necesitan dos para bailar el tango". El Kremlin insste hoy en que está esperando una respuesta de Washington, tras dicha reunión y después de que se hayan anunciado contactos entre EEUU y Ucrania para comentar la jugada, esta vez en Florida. Se supone que el encuentro iba a ser en la tarde norteamericana, nuestra madrugada, pero no ha habido confirmación oficial. "Ahora estamos esperando la reacción de nuestros colegas estadounidenses a la discusión que tuvimos el martes", insiste, mientras, el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, citado por RIA.

Ni reuniones ni llamadas

Agregó el portavoz que no había planes para una nueva llamada entre Putin y Trump y que no se había fijado una fecha para una nueva reunión con Witkoff. Tampoco dio, de nuevo, detalles de lo hablado esta semana. En apariencia, hay estancamiento. Más aún vistas las palabras de Putin en India.

La versión original del plan de paz de EEUU proponía entregar áreas del Donbas todavía bajo control ucraniano al control de facto de Putin, pero el equipo de Witkoff presentó una versión modificada en Moscú.

En su entrevista con India Today, Putin dijo que no había visto la nueva versión antes de sus conversaciones con el equipo estadounidense. "Por eso tuvimos que repasar cada punto, por eso tomó tanto tiempo", explicó el líder del Kremlin. También dijo que Moscú no estaba de acuerdo con partes del plan estadounidense. "A veces hemos dicho que sí, que podemos discutirlo, pero en eso no podemos estar de acuerdo", afirmó Putin.

"Decir ahora qué es lo que no nos conviene o dónde podríamos llegar a un acuerdo parece prematuro, ya que podría perturbar el modo de funcionamiento que el presidente Trump está intentando establecer", afirmó Putin.

El mandatario no mencionó tampoco los puntos conflictivos en liza. Persisten al menos dos puntos importantes de controversia: el destino del territorio ucraniano ocupado por las fuerzas rusas y las garantías de seguridad para Ucrania, que Moscú quiere rebajar al máximo, tras exigirles que no entren en la OTAN (ni ahora ni nunca) y que rebajen sus tropas a 600.000 efectivos. Ushakov, el negociador clave, dijo inmediatamente después de las conversaciones que no se había producido "ningún compromiso" sobre el fin de la guerra. También dio a entender que la posición negociadora rusa se había fortalecido gracias a lo que Moscú dijo que eran sus recientes éxitos en el campo de batalla.

Ucrania ha acusado repetidamente a Rusia de estancar cualquier acuerdo de alto el fuego, afirmando que Moscú está tratando de apoderarse de más territorio ucraniano. Al comentar las conversaciones en el Kremlin, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybhia, dijo que Putin estaba "perdiendo el tiempo del mundo".

Ucrania ha insistido durante mucho tiempo en que se le deben dar garantías de seguridad firmes en cualquier acuerdo. El miércoles, Zelenski dijo que "el mundo siente claramente que hay una oportunidad real de poner fin a la guerra", pero las negociaciones deben estar "respaldadas por la presión sobre Rusia", a la que Kiev y sus aliados europeos acusan de retrasar deliberadamente cualquier acuerdo de alto el fuego.

La postura europea

El presidente ucraniano enfatizó la semana pasada que sus principales negociadores habían logrado hacer algunos cambios claves en el plan de paz original de Estados Unidos -considerado fuertemente favorable a Moscú- durante conversaciones con una delegación estadounidense en Ginebra, el 23 de noviembre. En una declaración conjunta, los negociadores estadounidenses y ucranianos dijeron en ese momento que habían elaborado un "marco de paz actualizado y refinado", pero no proporcionaron más detalles.

Los principales negociadores de Europa, que habían expresado su preocupación por el plan original de Estados Unidos, también estuvieron en la ciudad suiza la semana pasada, reuniéndose por separado con los equipos ucraniano y estadounidense. Ayer, el diario alemán Der Spiegel desveló que había obtenido una transcripción confidencial de una conferencia telefónica en la que los líderes comunitarios expresaban su preocupación por las negociaciones estadounidenses. "Existe la posibilidad de que Estados Unidos traicione a Ucrania en la cuestión territorial sin claridad sobre las garantías de seguridad", habría dicho el presidente francés, Emmanuel Macron, según una transcripción en inglés de la conferencia telefónica del lunes.

Mientras tanto, el canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió también a Zelenski debía ser "extremadamente cuidadoso en los próximos días". "Están jugando con ustedes y con nosotros", habría dicho. El presidente finlandés, Alexander Stubb, también fue citado por el medio germano, diciendo: "No debemos dejar a Ucrania y a Volodimir solos con estos tipos".

En respuesta a una consulta de Der Spiegel, el Palacio del Elíseo de Francia declaró que "el presidente no se expresó en esos términos". La oficina presidencial se negó a proporcionar detalles sobre cómo se expresó Macron, alegando confidencialidad. Stubb se negó a hacer comentarios al diario y Merz no ha hecho comentarios sobre el tema.

En una declaración a la BBC, la Casa Blanca afirmó al respecto: "El secretario [Marco] Rubio, el enviado especial Witkoff, el Sr. Kushner y todo el equipo de seguridad nacional del presidente están trabajando incansablemente para detener los asesinatos entre Rusia y Ucrania". "Han mantenido reuniones productivas para recabar opiniones de ambas partes sobre un plan que pueda fomentar una paz duradera y ejecutable", se lee en el comunicado.

Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, y Moscú actualmente controla alrededor del 20% del territorio ucraniano. En las últimas semanas, las tropas rusas han ido avanzando lentamente en el sureste de Ucrania, a pesar de los informes sobre numerosas bajas en combate.