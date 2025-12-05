Javier Aroca es claro en su expresión tras conocerse que España abandona Eurovisión por Israel

Una sola palabra ha necesitado Javier Aroca para definir lo que ha ocurrido con Israel en Eurovisión después de que España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda hayan anunciado este jueves que no participarán en el festival por la presencia de Israel.

El certamen de 2026, que tendrá lugar el próximo mes de mayo en Viena (Austria), será el más polémico de la historia tras la salida de España, uno de los llamados países del "big five", es decir, los que más dinero y audiencia ponen.

"Oleeee", ha dicho concretamente Javier Aroca de la decisión de RTVE de dejar el festival después de la masacre perpetrada en Gaza en estos últimos dos años. Pero no ha sido el único en pronunciarse.

La representante de España en 2023, Blanca Paloma, también ha aplaudido la decisión de la cadena pública española de no presentarse: "Todo mi apoyo a la decisión histórica de @rtve frente a la participación de Israel en Eurovisión".

El presidente de RTVE, José Pablo López, escribió en su perfil en X poco después de la reunión donde España tomó la decisión de abandonar Eurovisión: "Lo sucedido en la Asamblea de UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado. RTVE se retira de Eurovisión".

Desde Irlanda, otro de los países que abandona el festival, el actor irlandés de Juego de Tronos fue más tajante que nadie: "Si tienes problemas con países que se retiran de un concurso musical porque uno de ellos está cometiendo genocidio y desmembrando niños a diario, tienes que analizarte bien".

Otros participantes españoles en el festival como Alfred, que fue con Amaia en 2018 después de participar en Operación Triunfo, también ha apoyado la salida del festival y ha usado una sola palabra "orgullo" para expresar lo que siente tras la decisión histórica de España.