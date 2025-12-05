Isaías Lafuente apoya que España abandone Eurovisión, lo llaman antisemita y su réplica es para enmarcarla y exponerla

Siguen cayendo reacciones en cascada a la histórica decisión de RTVE de abandonar el festival de Eurovisión de 2026 por la presencia de Israel, que casi gana en 2025 por el televoto.

RTVE ha explicado en un comunicado donde ha detallado su decisión que la situación en Gaza, "a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral".

José Pablo López, presidente de la corporación, ha dicho en X: "Lo sucedido en la Asamblea de UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado. RTVE se retira de Eurovisión".

Reacciones de rostros conocidos

Numerosos rostros conocidos han apoyado la decisión de RTVE de dejar el festival, que tendrá lugar el próximo mes de mayo en Viena (Austria), tras la decisión la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de confirmar la presencia de Israel en el concurso.

El periodista Isaías Lafuente ha tenido un encontronazo en la red social de Elon Musk por expresar su opinión. "Pues me parece una decisión estupenda...", ha dicho el colaborador de la SER cuando se ha sabido la decisión de RTVE.

A este mensaje alguien le ha respondido diciendo que es "de pareceres antisemitas" a lo que él ha replicado con maestría: "Bueno, antisemita, lo que se dice antisemita, es el genocida sionista Netanyahu. Cuando aclares tus conceptos, vuelves...".

Blanca Paloma, participante en el festival en 2023, ha sido otra de las más contundentes a la hora de valorar la salida de España del festival: "Todo mi apoyo a la decisión histórica de @rtve frente a la participación de Israel en Eurovisión".

"oleeee", ha señalado en X el analista político Javier Aroca y por la palabra "orgullo" ha optado Alfred, participante en 2018 junto con Amaia sobre la decisión de no acudir al festival en 2026.