El mensaje que le han dejado a una tal Teresa en el barrio de Triana de Sevilla es, sencillamente, una genialidad

Hay declaraciones de amor que incendian París y luego está la que han dejado en el barrio de Triana, en Sevilla, que te baja a la Tierra en menos de un nanosegundo en el metaverso. Porque una persona anónima le ha escrito a una tal Teresa un mensaje tan sincero, tan de “no me líes”, tan sencillamente genial que la gente en X se ha rendido a la evidencia.

La prueba, señorías, la ha hecho pública en la red social de Elon Musk la cuenta @rancio, que ha compartido una fotografía de un grafiti con la declaración de amor, con una frase que ya lo dice todo: “En Triana le han escrito a Teresa la declaración de amor más sensata que he leído”. Lo cierto, es que cuesta mucho ponerlo en duda.

La escena, todo hay que decirlo, no puede ser más castiza. Una pared de color rojo, de las rugosas que parecen absorber todas las humedades y, ya de paso, todas las historias del barrio, sirve de lienzo improvisado para un mensaje escrito con rotulador negro que entra directo al podio de la sinceridad emocional: "Teresa, cariño. Te quiero y lo vamos viendo".

Por si acaso, un corazón dibujado al final. Cálido, cercano, pero sin fliparse. Amor con una buena dosis de pragmatismo. Nada de promesas eternas, ni metáforas grandilocuentes, ni ninguna canción de Los Secretos de fondo. Un “te quiero” acompañado de lo que realmente sostiene cualquier relación en España: un prudente “y lo vamos viendo”.

Y claro, la fauna de X no ha dejado pasar semejante joya. Los comentarios han ido desde la sorna hasta el análisis lingüístico, pasando por la geolocalización espontánea. Aforismo Conaforo ha resumido el sentir general con un “Un poco desaborío el muchacho”, como quien valora a alguien que te quiere, sí, pero a velocidad de abuela. Pepe Campos también va fuerte: “Lo que es el fluir de toa la vida”, pura filosofía trianera en 9 palabras.

Otros han dramatizado la situación como si fuera un thriller emocional. Comandante Cambion ha soltado solemnemente: “Esto debería castigarse a nivel penal”, porque nada duele más en España que una historia sin final. Y entre tanta intensidad ha surgido la voz del vecino de toda la vida: “¿Eso es al lao del Tribuna?”, ha preguntado @Marquesito, que no se queda tranquilo si no ubica el grafiti entre dos bares.

Ha habido quien se ha comunicado solo con un GIF (lenguaje universal), quien ha reclamado métodos tradicionales —“Usad papel y lápiz, joder”, ha exigido María— y hasta quien se ha fijado en la coma: “Teresa: ese es”, ha corregido Jules_AV, demostrando que el amor pasa, pero la ortografía queda.

Entre risas, emojis y análisis inesperados, el único comentario que ha cambiado el tono lo ha dejado @basquechatbot, que ha visto en el grafiti la sombra de un despecho mal gestionado. Siempre hay alguien que se ha venido arriba con el drama.