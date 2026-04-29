Patti Smith, Princesa de Asturias de las Artes 2026

El punk tiene su Princesa de Asturias. La cantante, compositora y poeta estadounidense Patti Smith ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. La artista, responsable de álbumes icónicos como Horses, que celebró su 50º aniversario este 2025, es conocida como la "madrina del punk" e icono feminista.

La candidatura de Smith estuvo propuesta por Inés Martín Rodrigo, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 y ha sido respaldada por mayoría por el jurado de los galardones.

Patricia 'Patti' Lee Smith (1946, Chicago, Estados Unidos), cuyas composiciones oscilan entre lo poético y lo musical, ha firmado a lo largo de sus más de cinco décadas de trayectoria profesional títulos tan conocidos como Because the night, coescrito con Bruce Springsteen, o People have the power, convertido en un himno de la lucha social a nivel global.

"Incluso de pequeña, sabía lo que no quería. Sabía que no quería usar pintalabios rojo", aseguraba en su biografía Éramos unos niños, y, desde luego, su actitud punk ante la vida y su estética antisistema han marcado su carrera, al igual que su compromiso político especialmente con el pacifisimo, el ecologismo o los derechos civiles.

Admiradora del simbolismo poético de Rimbaud y Bob Dylan y apasionada de Lorca, ha triunfado a lo largo de su laureada carrera con numerosos éxitos interpretados con una voz rota y una música con la energía de las bandas garage de rock de finales de los sesenta.

Autora de varios poemarios como Augurios de inocencia o El largo camino, fótografa y artista visual, Smith —Medalla de Oro de Bellas Artes 2019 del Ministerio de Cultura— saltó a la fama con su álbum debut Horses (1975), con el que propuso un punto de vista feminista e intelectual a la música punk y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock.

El primero de los Premios Princesa de Asturias

El Premio Princesa de Asturias de las Artes, que el año pasado recayó en la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, está destinado a distinguir "la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento de la arquitectura, la cinematografía, la danza, la escultura, la fotografía, la música, la pintura, el teatro y otras manifestaciones artísticas".

Este ha sido el primero de los ocho Premios Princesa de Asturias que se conceden este año, en que cumplen su cuadragésima sexta edición. En las próximas semanas se fallarán los correspondientes a (por orden) Comunicación y Humanidades, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Ciencias Sociales, Deportes, Letras y Concordia.

El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebra tradicionalmente en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por Sus Majestades los Reyes de España, acompañados por Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía.

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró –—símbolo representativo del galardón—, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de cincuenta mil euros.