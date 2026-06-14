La señal española que desconcierta a miles de turistas: aparcan dos días seguidos en el mismo sitio y acaban con una multa de hasta 200 euros

Miles de turistas recorren cada año las carreteras españolas convencidos de que las normas de estacionamiento funcionan de manera similar a las de sus países de origen. Sin embargo, una señal relativamente común en numerosas ciudades y municipios está generando sorpresa entre conductores extranjeros que descubren demasiado tarde que dejar el coche aparcado varios días seguidos puede salir caro.

La confusión surge porque la plaza de aparcamiento puede ser perfectamente legal un día y convertirse en una infracción al siguiente sin que el vehículo se haya movido ni un solo centímetro. El cambio no depende de nuevas restricciones temporales ni de obras, sino de un sistema de estacionamiento alterno que obliga a prestar atención al calendario y que puede traducirse en multas de hasta 200 euros para quienes lo ignoren.

El detalle de la señal que cambia las reglas de un día para otro

España cuenta con una normativa de estacionamiento que resulta desconocida para muchos visitantes extranjeros. El sistema se basa en restricciones alternas que permiten aparcar en una misma calle determinados días del mes, pero no otros.

La clave está en unas placas complementarias que acompañan a la señal R-308 de prohibición de estacionamiento. En ellas aparecen números romanos o referencias a periodos concretos del mes que indican cuándo está permitido dejar el vehículo y cuándo debe cambiarse de lado o abandonarse la plaza.

El resultado es que un conductor puede estacionar legalmente un lunes y encontrarse con una multa el martes sin haber movido el coche. No porque haya incumplido una norma nueva, sino porque la restricción ha cambiado con el calendario.

Una medida pensada para la limpieza y la movilidad

Aunque para muchos turistas la norma pueda parecer extraña, las autoridades la justifican por motivos prácticos. Estas limitaciones facilitan el trabajo de los servicios de limpieza urbana y de recogida de residuos, permitiendo acceder periódicamente a determinadas zonas de la vía pública.

Además, afirman que estas medidas también ayudan a distribuir mejor los vehículos estacionados y evitan que algunas calles permanezcan ocupadas de forma permanente durante semanas.

Otro de los objetivos que se persigue es garantizar que los servicios de emergencia dispongan de espacio suficiente para circular en calles estrechas o especialmente transitadas.

Multas de hasta 200 euros y un aviso para los viajeros

Las sanciones por ignorar estas señales pueden oscilar entre los 80 y los 200 euros, una cantidad que muchos turistas descubren cuando ya han regresado de la playa, del hotel o de una excursión.

La situación afecta especialmente a quienes realizan viajes largos por carretera o utilizan autocaravanas y vehículos de alquiler durante sus vacaciones. Acostumbrados a normativas distintas en sus países de origen, no siempre interpretan correctamente las señales complementarias.

Por ello, los expertos en movilidad recomiendan revisar con atención la señalización local antes de dejar el coche aparcado durante varios días. Lo que parece una plaza perfectamente válida hoy puede convertirse en una infracción al día siguiente simplemente porque ha cambiado la fecha en el calendario.