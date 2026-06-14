Maddy, estadounidense en Madrid: "Llegué en 2018 y supe que iba a ser mi hogar para siempre"

Maddy es una joven estadounidense que en 2018 pisó por primera vez España y poco le bastó para reconocer que Madrid iba a ser su casa para siempre. Desde el año pasado y durante el presente ha viajado más de lo habitual, pero cada vez que vuelve a la capital se siente "muy emocionada y feliz de volver a casa".

"Esta ciudad es la mejor ciudad del mundo, sin duda, la vida es demasiado corta para vivir en un lugar que no te gusta, ¿por qué lo haría?", ha expresado al principio del vídeo (@maddyinmadrid en TikTok), que ha acumulado miles de visitas en apenas unas horas.

"Supe en 2018, cuando puse pie en España por primera vez, que este era el lugar donde necesitaba vivir. Siete años y todavía con fuerza, esa es tu señal. Si no te gusta donde vives y puedes cambiarlo, nunca es tarde", ha defendido.

"Vale totalmente la pena"

Sin embargo, ha reconocido que, obviamente, todavía "tengo muchos problemas aquí" y que su vida no está ni mucho menos "libre de problemas": "De hecho, siento que añadí problemas adicionales a mi vida solo por mudarme a otro país, pero vale totalmente la pena".

Ha rematado con un potente mensaje, insistiendo: "Estoy agradecida todos los días de poder llamar a Madrid mi hogar. A España también, obvio. Mudarte a otro país no va a resolver tus problemas y de hecho, puede crear más problemas, pero vale la pena".

También ha enseñado a sus seguidores compatriotas que las calles en España tienen un suelo especial para las personas ciegas, para que puedan guiarse sabiendo cuándo pueden girar, cuándo hay un paso de cebra, etcétera.

Por otro lado, ha dado algunos consejos para quienes visiten la capital en épocas de tanto calor como el verano: "Programa tu turismo de caminata al aire libre por la mañana temprano, comenzando alrededor de las nueve y trata de terminar alrededor de la una o dos".

"Luego puedes ir a almorzar, volver al hotel y tomar una siesta hasta las seis o siete. En serio, no salgas a la calle de tres a seis a menos que quieras ser un pollo asado", ha rematado.