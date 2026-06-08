Seis conjuntos para hacer deporte en verano que puedes comprar en SHEIN

SHEIN se ha convertido en la plataforma de referencia para muchos de comprar bikinis o prendas para disfrutar de largos días de verano, pero también puede ser un buen lugar para hacerse con ropa deportiva a pesar de quizás no sea lo primero en lo que uno piensa cuando escucha el nombre de la web.

Sin embargo, existen opciones para todos los gustos, con tejidos que permiten hacer deporte tanto en exteriores como dentro del gimnasio o en una clase guiada. Además, permiten llevar el espíritu veraniego al momento deportivo del día con colores vibrantes.

Por ejemplo, si prefieres prendas transpirables con siluetas relajadas, en Aralina hay conjuntos con tonos vibrantes como el azul o el rosa que permiten estar cómodas durante toda la sesión de deporte.

Otras firmas como Glowmode tienen lo mejores conjuntos para llevar a tus clases de yoga, barre o crossfit, con tejidos que se ajustan al cuerpo y prendas que suelen incluir bolsillos pensados para combinar estética y funcionalidad.

Conjunto azulón

Conjunto azul de Aralina de SHEIN SHEIN

Este conjunto azul formado por un pantalón corto transpirable y top corto de estilo halter es perfecto para practicar deporte al aire libre y lucir uno de los colores tendencia de la temporada. Puedes comprarlo por 4,25 euros.

Mono amarillo sin costuras

Mono amarillo de Glowmode de Shein SHEIN

Este mono de Glowmode es una prenda ultrasuave que se adapta al cuerpo a la perfección, por lo que es perfecta para practicar deportes en los que es imprescindible el movimiento corporal como el yoga. Puedes comprarlo por 13,43 euros.

Conjunto rosa con contraste

Conjunto rosa de Aralina de SHEIN SHEIN

Este conjunto de dos piezas de color rosa con un detalle de contraste más claro en el top es ideal para lucir durante todo el verano y para practicar todo tipo de deporte. Puedes comprarlo por 8,25 euros.

Conjunto azul moldeador

Conjunto azul cielo de Glowmode de Shein SHEIN

Este dos piezas azul tiene efecto moldeador, cuenta con efecto compresión y es perfecto para entrenamientos de intensidad media. Puedes comprarlo por 18,90 euros.

Mono azul escote 'halter'

Mono azul de Aralina de SHEIN SHEIN

El cobalto es uno de los tonos de la temporada así que nada mejor que este mono halter con un profundo escote en v para estar fresquita y estilosa haciendo deporte en verano. Puedes comprarlo por 14,95 euros.

Body rosa de escote corazón

Body rosa de Glowmode de SHEIN SHEIN

Sin costuras, totalmente ajustable y perfecto para el entrenamiento de impacto medio o para correr, este body rosa de Glowmode es un acierto seguro para los próximos meses. Puedes comprarlo por 26,99 euros.