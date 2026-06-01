Las palabras de Bad Bunny sobre Canarias llegan hasta Quevedo: así fue su paso por las islas en 2018

Por segunda noche consecutiva, Bad Bunny incendió este domingo el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Su mezcla de estilos que van desde la salsa y los sones puertorriqueños más clásicos como la plena y la bomba al trap latino o el reguetón, que le dieron a conocer a nivel mundial hasta alzarse como el "número 1 en ventas", global hicieron sudar a los asistentes durante más de dos horas.

A lo largo de todo el espectáculo, Benito no dudó en agradecer volver a estar en nuestro país después de siete largos años de ausencia durante los cuales ha publicado algunos de los discos más exitosos de su carrera —tres de ellos en plena pandemia del covid-19— y, especialmente este Debí Tirar Más Fotos, que le hizo ganar el Grammy a Mejor álbum del año en la reciente gala de los premios de la Academia de la Música Estadounidense.

A pesar de que buena parte de los interludios del espectáculo, como las palabras del sapo concho animado que le acompaña de gira, el diálogo entre madre e hijo que abría el concierto, e incluso el vídeo de ese "Bad Bunny viejo" que echaba la vista atrás, estaban dedicados a Madrid, el artista acogió a todos los que se habían trasladado hasta la capital.

Muestra de ello es que los Pleneros de la Cresta que acompañaron al artista en temas como ese Café con Ron animaron al público a alzar su bandera. Una de las más predominantes era la bandera canaria, comunidad que además celebró el Día de Canarias el pasado 30 de mayo.

Durante el interludio en el que Bad Bunny dedica más de 10 minutos a hablar con el público, Benito se detuvo con unos fans canarios a los que le dijo que recordaba mucho las islas de su "primer tour por Europa". "Extraño Canarias de mi primera gira, ¿estuvieron ustedes o no se acuerdan?", le preguntó a sus fans.

"Me acuerdo de ese día. Siempre lo que más recuerdo de mi primera gira por Europa fue Canarias porque el acento me recuerda a Puerto Rico", dijo antes de abrazar a sus seguidores y agradecerles que estuvieran en su concierto.

El mensaje de Benito hace referencia a lo que se conoce como la influencia del español atlántico debido a las migraciones de la población canaria hacia Puerto Rico, lo que influenció ambas culturas a nivel lingüístico con palabras compartidas como "guagua" o "gaveta" y con un acento marcado por la relajación del sonido "erre" o la aspiración de las "s".

Sus palabras han llegado hasta el artista canario Quevedo que ha compartido el vídeo del momento en su Instagram con varios emojis de una cabra, puede que referente a lo que se conoce como "GOAT (Greatest of all the time)" que significa cabra en inglés, o un guiño a su disco El baifo, que es como se conoce en el archipiélago a un cabrito pequeño. De hecho, su mensaje ha avivado los rumores de una posible colaboración o invitación en uno de los ocho conciertos restantes en Madrid de Bad Bunny o a que, al menos, esté presente en La Casita.

De Bad Bunny a Benito Antonio: su paso por un festival canario en 2018 con entradas a 35 euros

Este paso por las islas fue en la primera gira del artista por nuestro país en 2018, el verano antes de que publicara su primer disco X 100Pre. Sin embargo, ya se había dado a conocer con temas junto a grandes nombres del trap latino y el reguetón como Diles (que interpreta en esta gira Debí Tirar Más Fotos), su hit Soy Peor, Estamos bien o Amorfoda.

Pero lejos quedaba la fama de superestrella mundial con la que cuenta Benito Martínez Ocasio y, aunque sí que contó en esta gira con conciertos individuales, en Canarias participó encabezando un festival.

Se trataba del Canarias Baila que se celebró el 26 de julio de 2018 en el Gran Canaria Arena de Las Palmas de Gran Canaria y, al día siguiente con idéntico cartel en el Amarilla Golf, de San Miguel de Abona (Santa Cruz de Tenerife). El puertorriqueño compartía cartel con otros nombres como Karol G, Maikel Delacalle, C. Tangana o Sebastián Yatra.

Aunque si algo llama la atención del salto que ha dado de entonces ahora el artista, más allá de demostrar su versatilidad estilística y musical o un discurso que rompe con lo hegemónico la música urbana, es que las entradas para este festival apenas superaban los 35 euros, mientras que para los shows de la gira Debí Tirar Más Fotos en España solo había unas pocas localidades de grada que bajasen de los 100 euros, situándose sobre 89 o 95 euros, casi el triple que hace ocho años.

En este show, totalmente desprovisto del descomunal espectáculo que lleva para este último tour, el artista interpretó algunos de sus éxitos entonces como Chambea o Estamos bien, pero también colaboraciones y versiones de otros artistas latinos como ese Ahora me llama junto a Karol G, Mayores con Becky G, Te boté de Nio García o Dura de Daddy Yankee.

Falta por ver si después de este descomunal tour con casi residencia en Madrid, el puertorriqueño se quitará la espina de volver a pasar por las islas o si, por el contrario, ese story de Quevedo puede señalar que "el baifo" va a estar en alguna de las fechas del de PR.