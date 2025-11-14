Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Sergio Ramos se convierte en protagonista inesperado de los Latin Grammy junto a Bad Bunny: "Surrealista"
Sergio Ramos se convierte en protagonista inesperado de los Latin Grammy junto a Bad Bunny: "Surrealista"

El futbolista ha protagonizado una de las imágenes de la noche con el puertorriqueño.

Bad Bunny junto a Sergio Ramos al recoger el Latim Grammy 2025 a Mejor álbum de música urbana.
Bad Bunny junto a Sergio Ramos al recoger el Latim Grammy 2025 a Mejor álbum de música urbana.John Parra

Había muchos españoles nominados y presentes esta noche en Las Vegas con motivo de los Latin Grammy: Aitana, Alejandro Sanz, Raphael, Rozalén, Judeline... No obstante, ha sido un rostro no tan habitual en el mundo de la música el que más ha sorprendido a los espectadores. Sergio Ramos ha ejercido de presentador para entregar uno de los premios, concretamente el de Mejor álbum de música urbana, que ha recaído en uno de los triunfadores de la noche: Bad Bunny.

El futbolista del Club de Fútbol de Monterrey, en México, le dio el premio al puertorriqueño por su álbum Debí Tirar Más Fotos al que saludó cálidamente estrechando las manos y con un posterior abrazo.

Ramos había posado antes de la gala en la alfombra roja junto a su mujer, Pilar Rubio, quien lució un vestido corto negro con una maxi manga asimétrica de lentejuelas. 

Sergio Ramos y Pilar Rubio en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025.
  Sergio Ramos y Pilar Rubio en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025.WireImage

No obstante, pocos esperaban que se subiera al escenario a entregar un galardón y que además lo hiciera con el mismo Bad Bunny.

Muchos se han acordado también de los pinitos en la música del sevillano, quien publicó el pasado mes de agosto la canción Cibeles, lo que se prevé como un adelanto de una mayor incursión en el mundo de la música.

Además, cuenta con muy buenos amigos y contactos dentro del mundo de la música. Comparte una estrecha amistad con Maluma, presentador de la gala de los Latin Grammy 2025 o con Ovy on the drums, productor encargado de este primer single del futbolista y uno de los artífices de canciones de éxito como La Plena, canción del verano, o TQG de Karol G y Shakira.

Ramos ya había estado presente en la gala de hace dos años, que tuvo lugar en Sevilla y donde los artistas españoles, el flamenco y las figuras de la ciudad hispalense tuvieron un papel fundamental.

