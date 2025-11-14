Latin Grammy 2025: la edición del repóker, el merengue y el plot twist de Alejandro Sanz

La 26ª edición de los Latin Grammy dejó claro este jueves en Las Vegas que, si alguien esperaba una gala tranquilita, se había confundido de evento. La noche salió revuelta desde el minuto uno: arrases de manual, giros de guion marca de la casa y un discurso final de esos que te dejan pensando mientras te acabas el café. Hubo merengue, hubo pop con nostalgia y hubo, sobre todo, bastante sorpresa para lo acostumbrado.

Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso hicieron pleno al quince: cinco premios cada uno y un buen cargamento de titulares. El puertorriqueño llegaba como favorito, y cumplió. Los argentinos, por su parte, decidieron ponerse a la par como quien no quiere la cosa. Hasta aquí, la trama esperada. El volantazo llegó cuando Alejandro Sanz subió al escenario con un gramófono que, según todas las quinielas previas, no tenía su nombre grabado.

Sanz ganó grabación del año por ‘Palmeras en el jardín’ y dejó al personal con cara de “¿perdona?”. El madrileño, encantado de reenamorarse de su oficio, no se guardó nada: “La música ha sido mi vida así que después de tantos años me he enamorado de la misma”, soltó, muy Sanz, muy de volver a casa después de un viaje largo. Y como quien pasa por el mostrador y pide turno, lanzó su frase de la noche: “Benito te lo he robado, perdona”. Media gala se rió; la otra media ya se había ido a X a comentarlo.

‘Palmeras en el jardín’ pertenece a ‘¿Y ahora qué?’, el disco que publicó en mayo tras unos años movidos: cambio de discográfica, ruptura sentimental y un proceso creativo que le salió más introspectivo que otra cosa. Además de grabación del año, se llevó también el premio a mejor álbum pop contemporáneo. Vamos, que volvió por la puerta grande.

Y luego apareció Karol G, que no subió a por un premio: subió a dejar un mensaje. La colombiana ganó canción del año por ‘Si antes te hubiera conocido’ —el merengazo que se nos metió en la cabeza en el verano de 2024— y convirtió su agradecimiento en un alegato que dejó el teatro en silencio. “Lo único que quedó de todo eso fue volver a raíz y volver al propósito de que yo estoy haciendo lo que hago porque lo amo, me gusta y porque nací para esto”, dijo, y aquello fue como si hubiera encendido una bengala emocional en mitad del escenario.

No se quedó ahí. “Hay muchas personas en la casa pensando que no son buenas, que no son suficientemente buenas o profesionales para hacer lo que quieren. Olvídense del mundo, del ruido… queda el amor y la pasión, por encima de todo, pasión y obsesión de lo que uno hace”, añadió, mientras el público la aplaudía como si acabara de ganar el Mundial.

La artista, que después del merengue publicó ‘Tropicoqueta’, su homenaje a varios géneros latinos —del mariachi a la bachata—, se marcó un discurso que ya circula como si fuera una TED Talk comprimida en dos minutos. Y, de paso, dejó la frase de la noche.

Así quedó una gala que empezó con previsión estable y acabó como un parte meteorológico en octubre: con de todo. Repókers, sorpresas, discursos encendidos y esa sensación tan latina de que, si algo puede pasar, probablemente pase. Las Vegas no fue “la ciudad del pecado”; fue la ciudad del “nací para esto”.

