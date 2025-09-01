Quién está detrás de 'Cibeles', el salto a la música de Sergio Ramos

Sergio Ramos ha dado el salto a la música. Este sábado el futbolista compartía Cibeles, la que es su primera canción en solitario tras varias breves incursiones al mundo de la música, después de varios días adelantando pequeños fragmentos como imágenes de la icónica fuente madrileña.

Tanto la canción como la interpretación no han dejado indiferente a nadie y muchos han visto en sus letras una clara pulla a Florentino Pérez y a su salida del Real Madrid. "De gala me vestí, sangre y sudor te di. Te disfruté y te sufrí. Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal. Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual", canta Ramos, que deja una puerta abierta a su regreso al club blanco.

"Te olvidaste de mí, me dejaste de lao. Sin poder decidir, eso es lo que más me duele. Y aunque todo fue así, volvería encantao. Una vez y hasta mil, tú lo sabe’ Cibeles", continúa la canción.

A pesar del revuelo generado y la sorpresa, Ramos ya tenía premeditado y preparado este lanzamiento. De hecho, anunció en un directo de Instagram, que este será solo el primero de otros muchos.

"Todo el año que estuve jugando en Sevilla estuvimos grabando música. La idea es ir soltando más música durante este año, temas individuales y colaboraciones que seguro que os van a gustar mucho", señaló el futbolista que ya había hecho sus pinitos, además de en ese recordado himno de la Selección española de fútbol, en colaboraciones con Los Yakis en No me contradigas y Demarco Flamenco en Otra estrella en tu corazón.

De ahí que se haya rodeado de algunos de los gigantes de la industria musical. Es el caso de Ovy on the drums, productor encargado de este tema y uno de los artífices de las canciones de éxito de este verano. Este colombiano ha lanzado como productor la carrera de Karol G, Paulo Londra, Anuel AA y produjo el álbum debut de Quevedo, Donde quiero estar (2023). A él se deben hits como Playa del inglés, de Quevedo y Myke Towers, Tusa, de Karol G y Nicki Minaj o TQG, de Karol G y Shakira.

Este verano de 2025 participa en tres de las 15 canciones más escuchadas en Spotify, incluyendo el éxito La Plena - W Sound 05, junto a W Sound y Beéle, la que más reproducciones acumula en la plataforma.

También ha colaborado con otro productor que ya le acompañó en su tema junto a Los Yakis, Yeray Music, reconocido en la música urbana tras trabajar con nombres como JC Reyes o Mala Rodríguez.

Pero si hay algo que ha llamado especialmente la atención es la producción audiovisual del videoclip, para el que ha contado nada menos que Little Spain, la productora que comenzó para dar forma a los videoclips de C. Tangana y de la que el propio Antón Álvarez forma parte.

La productora ganó dos premios Goya con el documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés y logró otra nominación con el documental de Pucho, Esta ambición desmedida. La compañía fundada por Santos Bacana, Cris Trenas, Rogelio González y Antón Álvarez logró también tres premios Cannes Lions en 2024 por la producción del videoclip de Oliveira dos cen anos, el himno de Tangana para el Celta de Vigo. El pasado mes de junio volvieron a ser noticia por producir el documental de Miguel Adrover —el diseñador que rechazó a Rosalía por no posicionarse por Palestina—, The designer is dead.