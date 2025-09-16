El Consejo de RTVE aprueba la retirada de España de Eurovisión si Israel participa

Un manifestante silba y ondea la bandera palestina mientras Yuval Raphael, representante de Israel, actúa durante el ensayo previo a la segunda ronda de semifinales del festival de Eurovisión.

El órgano directivo de RTVE ha aprobado la retirada de la delegación española de Eurovisión 2026 si Israel participa en esa edición por diez votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

Como ya adelantó el presidente de Radio Televisión Española (RTVE) José Pablo López, este lunes, ha debatido esta mañana la propuesta y con el sí de este órgano España se convertiría en el quinto país en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

La decisión de España puede suponen duro golpe para el festival pues recordemos que nuestro país pertenece al grupo de los Five Big, los países que más contribuyen económicamente a la celebración de Eurovisión.

Sí habrá Benidorm Fest

Ahora bien, como ha confirmado la televisión pública "la decisión adoptada hoy por el Consejo de Administración de RTVE sobre Eurovisión no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest, un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición".