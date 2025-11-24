Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Javi Hoyos cuenta cómo fue su llegada a Madrid: "Es una ciudad muy difícil de primeras"
"Tuve momentos de tener ansiedad y de sentir muchísima tristeza".

Irse a vivir a otra ciudad nunca es tarea fácil. Y pese a que la capital española tiene fama de acogedora, no es oro todo lo que reluce. Aunque Madrid es un lugar que ofrece muchas oportunidades, también es una ubicación con precios altos, rentas por las nubes, grandes distancias entre unas zonas y otras y mucha población.

"Yo me sentí aquí en Madrid solo, porque es una ciudad muy difícil de primeras, porque cada uno vive en una punta... Cuando no tienes amigos de primeras, o sea, la gente es muy abierta y muy simpática, pero mucha gente ya tiene su vida hecha", ha confesado el periodista Javi Hoyos en el podcast de Sr Wolf (@srwolfgroup).

"Y dices tú: ¿Qué hago aquí? Y a mí me costó. Yo sí que tuve momentos de decir: ¿Qué hago? De tener ansiedad y de sentir muchísima tristeza", ha relatado el influencer, recordando que sus inicios en la capital madrileña no fueron para nada fáciles.

"Yo me acuerdo de ir a hablar con mis padres y decir: 'Estoy perdido'. Y entonces fue cuando empecé a trabajar sin parar y a decir: 'En algún momento lo encontraré'. Y probar distintas cosas... Pero sí, sí, claro que te sientes perdido. O sea, es muy normal sentirte perdido", ha concluido Hoyos.

Una experiencia que no solo ha vivido el periodista, sino también algunos usuarios, que han aprovechado la sección de comentarios del vídeo para desmentir el mito de lo fácil que es mudarse a Madrid.

"La gente de Madrid es muy simpática, pero abro melón: el madrileño no es una persona abierta que te invite de primeras a su barrio y a su zona. Los que te reciben muy bien son los de fuera que viven en Madrid", ha apuntado un usuario, llevándose el galardón al comentario con más 'me gustas'.

