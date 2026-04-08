Acusan a María Pombo de "destrozar Santander" y ella responde al "efecto Pombificación del norte"

María Pombo suele verse envuelta en muchas polémicas sin comerlo ni beberlo. En las últimas horas se ha viralizado un vídeo que ha compartido el influencer Javi Hoyos donde muestra un podcast en el que critican a María Pombo por haberse comprado una casa en Cantabria.

En un podcast han afirmado que por culpa de la creadora de contenido y de su familia el norte de España se ha llenado de gente y lo han llegado a llamar "efecto Pombificación del norte".

Una de las participantes del podcast asegura que lo ha notado muchísimo y que de un año para otro hay mucha más gente. "No se puede ir andando a los sitios porque los paseos están petados", ha comentado otra.

Otra ha criticado que la gente esté paseando "con la calma" y la misma de antes ha afeado que la gente se haga fotos en el paseo ocupando todo el espacio: "María Pombo, gracias por destrozar Santander".

Santander se llena de pijos por culpa de María Pombo

Una tercera integrante del podcast ha llegado a decirle a María Pombo "que se joda" porque hay gente que va a su casa y se hace fotos allí. La misma persona ha contado que, según le han dicho, cuando María Pombo construyó la casa obligó a pastar en otro lado a un señor que tenía vacas, algo que la influencer se ha tomado con humor y ha respondido con ironía.

La misma persona que ha dicho que Pombo ha destrozado Santander ha añadido que el pueblo en el que está la casa de María Pombo se ha llenado de pijos y de "enfarlopados que te miran por encima del hombro": "Ya no son las fiestas que eran antes".

Lejos de enfadarse, María Pombo se ha tomado estas críticas con humor y ha respondido con ironía diciendo, en tono de humor, que le pidieron al señor que tenía vacas dos o tres botellas de leche a cambio de unos stories.

También ha bromeado con el hecho de que las vacas paste por su casa porque quedan aesthetic : "Ya que estáis añadid esta parte a la historia que así el salseo queda menos soso".