Martina Klein revela el encontronazo (con pisotón incluido) que vivió con la reina Letizia: "Si fui yo, lo siento"

Los encuentros entre famosos y la realeza no siempre salen como uno espera. Aunque suelen estar rodeados de protocolo, también se dan conversaciones informales como la recordada entre la reina Letizia y Bad Gyal en los premios de La Vanguardia y algunos momentos de apuro como el que ha relatado Martina Klein en su visita al programa de Marc Giró, Late Xou.

La top model acudió al programa junto a otras compañeras como Judit Mascó, Verónica Blume y Laura Sánchez y allí contó el incidente que vivió con la reina Letizia en la boda de Laura Ponte y Beltrán Gómez-Acebo.

"Los reyes acababan de casarse hacía poco y estábamos charlando y le pisé el pie. Pero ya está. Está todo bien", ha recordado entre risas antes de recrear en el plató el incidente. "Le hice así, con el tacón, un tacón de una mujer embarazada de cinco meses en su pie", recreó Klein mientras imitaba el gesto en plató. Tras esto, explicó que se disculpó con la reina y esta fue especialmente amable con ella.

"¡Ay, perdón! Lo siento", recuerda que le dijo, a lo que Letizia respondió: "No te preocupes". "Claramente, le hice daño, aunque ella fue muy maja conmigo para quitarle hierro al asunto", añadió y recordó que años después vio que la reina tenía un problema en el pie, concretamente un neuroma de Morton. "Te has hecho responsable", le comentó Laura Sánchez entre risas.

"Reina Letizia, sí, fui yo, lo siento muchísimo, de corazón", dijo muy solemne ante la cámara bromeando con que le había provocado esta dolencia, que ha obligado a la reina Letizia a llevar zapato plano en numerosos actos oficiales e incluso a sentarse en la cena de gala junto a los reyes Guillermo y Máxima por su visita de Estado a Países Bajos

¿Qué es el neuroma de Morton que sufre la reina Letizia?

Esta dolencia, que sufre la reina Letizia desde antes de 2022, afecta al pie, concretamente al metatarso, lo que provoca que no pueda usar tacones ni zapatos altos y mucho menos permanecer mucho tiempo de pie con ellos, por lo que poco tiene que ver con el pisotón con el que bromeaba Klein.

Concretamente, el neuroma de Morton consiste, tal y como recoge Mayo Clinic, en "un nervio dañado y agrandado que causa dolor en la parte inferior del antepié, generalmente detrás del tercer y cuarto dedo del pie".

Se desaconseja el uso de tacones a quien lo padece y de ahí que en algunas ocasiones la reina opte por zapatos de no mucha altura e incluso planos, pero en ciertos eventos no renuncia a ellos.

Esta enfermedad se suma a la metatarsalgia crónica que también sufre desde hace años y que conlleva que los nervios ubicados entre los huesos metatarsianos de los pies se opriman provocando dolor a la hora de caminar o de apoyar esta zona del pie, para lo que ha empleado en más de una ocasión una plataforma en la parte delantera.