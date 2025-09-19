Monica Bellucci y Tim Burton anuncian su ruptura: el final de una historia de amor inesperada

La historia de amor entre Monica Bellucci y Tim Burton ha terminado. Así lo han anunciado la actriz y el director de cine a través de un comunicado remitido a la agencia de noticias AFP este mismo viernes. "Es con mucho respeto y afecto mutuo que Monica Bellucci y Tim Burton han decidido separarse", reza el breve texto.

Bellucci y Burton ponen a fin a tres años de una relación que pilló por sorpresa a muchos de sus fans cuando la revista Paris Match publicó en febrero de 2023 las imágenes de la pareja paseando por las calles de París.

Entonces, la publicación calificaba la historia de amor de "flechazo fantástico" para revelar cómo había empezado el romance entre la actriz y el cineasta. Los artistas coincidieron en octubre de 2022 en el Festival Lumière de Lyon. Bellucci era la encargada de entregarle un premio a Burton y, desde entonces, no se separaron.

En estos últimos tres años, la ya expareja ha llevado su relación con la máxima discreción pero sin esconderse. De hecho, Burton y Bellucci acapararon todos los focos el Festival de Venecia 2024, cuando pisaron la alfombra roja del certamen en el estreno de Bitelchús, Bitelchús, la secuela del cineasta en la que la propia Bellucci hacía un cameo.

"Es lo mejor que me ha pasado"

A pesar de su discreción, Bellucci y Burton no dejaron de deshacerse en halagos el uno con el otro el tiempo que estuvieron juntos. "Es la cosa más hermosa que me ha pasado", respondió el cineasta en octubre de 2023 en un festival en Roma tras ser preguntado por su relación con la actriz.

Bellucci, por su parte no dudó en definirlo como una persona "maravillosa" en una entrevista con la edición española de Harper's Bazaar. "Digamos que encontré en Tim un espíritu maravilloso, un alma espectacular, a alguien que tiene un mundo de ensueño", comentó la actriz italiana.

En otra entrevista con la revista Elle, la actriz aseguró que al vivir una historia de amor en la etapa adulta "uno se vuelve más generoso". "Se despierta un deseo todavía más intenso de comprender al otro, de protegerlo", apuntó entonces.

Bellucci y Burton empezaron su relación después que ambos atravesaran varias rupturas sonadas. En el caso de Belluci, había terminado su ruptura con el artista Nicolas Lefebvre en 2019. Antes, la diva estuvo casada con el actor francés Vincent Cassel, con quien tuvo dos hijas.

Por su parte, el cineasta estuvo casado con Helena Bonham Carter, de la que se divorció en 2014 después de trece años de relación y dos hijas en común.