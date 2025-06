Paula Echevarría, "un poco arrepentida" de haber posado con su hija en una alfombra roja

A principios de junio, Paula Echevarría protagonizó el primer posado en una alfombra roja junto a su hija mayor, Daniella Bustamante, de 16 años. Juntas, compartieron miradas cómplices y algún beso en los ELLE Style Awards, en un momento que fue recogido en multitud de revistas y webs.

Ahora, en una entrevista exclusiva en Divinity, la actriz se ha mostrado "un poco arrepentida" por esa exposición.

Como ha contado, fue acompañada por su hija al evento, en el que iba a recibir un premio, pero ese posado no estaba planificado. De hecho, ha recalcado que su hija nunca ha estado interesada por figurar en ninguna parte: "Me dijo 'mamá, me pongo contigo', y yo sin pensarlo, superorgullosa viéndola tan guapa y muy contenta, dije que sí".

Fue después cuando se dio cuenta de que era el primer posado con su hija. "No creo que vuelva a ocurrir en mucho tiempo. Luego me arrepentí un poco, porque de repente me dio como vértigo ver su nombre en titulares y ver que estaba expuesta", ha admitido.

Sobre si lo volvería a hacer, ha reflexionado: "Si lo volviera a vivir en el mismo momento diría que sí porque fue precioso para ella y para mí, me encanta, y cuanto más veo las fotos y los vídeos más me gusta ese momento [...] Tenerla a mi lado en una noche tan especial para mí era como un sueño. Pero por otro lado, ¿qué necesidad de ponerla ahí a los pies de los caballos? Ninguna".