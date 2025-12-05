Algo le pasa a Feijóo con Extremadura: no ha arrancado la campaña y tiene un lapsus

Extremadura y Feijóo tienen una relación curiosa: cada vez que se encuentran, el líder del PP se lía con el mapa. No ha empezado la campaña del 21 de diciembre y ya ha firmado el primer tropiezo… otra vez en tierras extremeñas. Algo hay.

El jefe de los populares acudió a Don Benito para arropar a María Guardiola en un acto que venía cargado de dardos al PSOE: celebró el cese del director del hospital de Torrejón tras los audios publicados por El País, acusó a los socialistas de ser “un partido peligroso para las mujeres” por las denuncias contra Paco Salazar y, en pleno fervor de precampaña, soltó el traspiés del día.

“Mi compromiso es que un ciudadano de San Benito, perdón, de Don Benito, tenga las mismas posibilidades que cualquier ciudadano de cualquier país”, rectificó a la carrera, consciente de que ese “San Benito” acababa de quedarse grabado como un buen santo patrón del despiste político.

Y claro, en Extremadura ya hay memoria. Porque esta no es la primera vez que Feijóo se confunde justo aquí. En 2023, durante las autonómicas y municipales, también arrancó un acto en Badajoz con un desvío emocional digno de GPS sin cobertura. Tras un discurso junto a María Guardiola, remató la escena con una frase que heló el ambiente:

“Acabo con la palabra ilusión, porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía…”.

El público reaccionó con un “¡Eeeehh!” perfectamente sincronizado, y Feijóo se quedó seis segundos con cara de “tierra, trágame”. Luego tiró de salvavidas: “Pero, ¿a que os habéis dado cuenta?”. Y enlazó como pudo: “Esa ilusión que he visto en la otra tierra es la que quiero aquí… porque allí lo conseguimos y aquí también lo vamos a conseguir”. Remató entre aplausos y alivio.

El problema para Feijóo es que la hemeroteca no perdona, y Extremadura ya va camino de convertirse en su particular circuito de curvas cerradas. Él quiere hablar de futuro, pero los lapsus se empeñan en recordarle dónde está. O dónde no.