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El sombrero que triunfó este invierno y que seguirás llevando durante todo el verano
Moda y Belleza
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El sombrero que triunfó este invierno y que seguirás llevando durante todo el verano

El 'pillbox' o casquete ha sido uno de los accesorios más cotizados de los últimos meses. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Una mujer con un sombrero casquete en color negro
Una mujer con un sombrero casquete en color negroGetty Images

Si hubo un sombrero el pasado invierno que consiguió hacerse imprescindible en los armarios de media España de manera inesperada ese fue el pillbox. Este tipo de accesorio, también conocido como sombrero casquete y antaño reservado para estilismos más formales, se posicionó como un complemento para lucir a diario. 

La firma portuguesa Parfois fue una de las marcas que apostó de una manera más decidida por este sombrero, lanzando un modelo de lana en varios colores como azul marino o burdeos que estuvieron prácticamente agotados durante todo el invierno. 

Visto el éxito, la firma ha dejado claro que el sombrero casquete no se va a ir a ninguna parte con la subida de las temperaturas, lanzando unas versiones veraniegas para seguir utilizándolo tanto en primavera como en los meses estivales. En su nueva colección, The table after, se incluye un diseño de rafia que puede comprarse únicamente online

Sombrero pillbox de Parfois
  Sombrero pillbox de ParfoisPARFOIS

Se trata de un diseño clásico, de forma cilíndrica, elaborado en rafia que está disponible en dos colores, beige y marrón, y que puede adquirirse por 32,99 euros. 

Además de Parfois, varias marcas ya han incluido el sombrero pillbox en sus propuestas para el próximo verano. Es el caso de Zara, donde ya se pueden comprar dos modelos diferentes para adornar la cabeza en los próximos meses. El primero es un casquete clásico que sirve tanto para diario como para estilismos más elegantes, para el que la firma gallega ha combinado el crudo con negro. Puede comprarse por 22,95 euros tanto en la web como en las tiendas de la marca. 

Un sombrero de casquete de Zara
  Un sombrero de casquete de ZaraZARA

El segundo es un sombrero elaborado en 100% rafia que tiene como particularidad una vuelta que da un aire más informal al accesorio, perfecto para jornadas de verano no solo en la ciudad, sino también en la playa o el chiringuito. Al igual que el anterior, puede comprarse por 22,95 euros en todos los canales de Zara. 

Para encontrar el modelo perfecto para lucir en los próximos meses en función de los gustos de cada uno basta con un hacer una búsqueda online en plataformas multimarca donde probablemente las opciones aumenten en las próximas semanas. Además, si quieres optar por un casquete para una boda o algún evento más formal, firmas de tocados como Marcela & Co cuentan con diseños en tejidos más veraniegos y coloridos que con perfectos para la época del año que se avecina. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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