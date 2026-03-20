El sombrero que triunfó este invierno y que seguirás llevando durante todo el verano

Si hubo un sombrero el pasado invierno que consiguió hacerse imprescindible en los armarios de media España de manera inesperada ese fue el pillbox. Este tipo de accesorio, también conocido como sombrero casquete y antaño reservado para estilismos más formales, se posicionó como un complemento para lucir a diario.

La firma portuguesa Parfois fue una de las marcas que apostó de una manera más decidida por este sombrero, lanzando un modelo de lana en varios colores como azul marino o burdeos que estuvieron prácticamente agotados durante todo el invierno.

Visto el éxito, la firma ha dejado claro que el sombrero casquete no se va a ir a ninguna parte con la subida de las temperaturas, lanzando unas versiones veraniegas para seguir utilizándolo tanto en primavera como en los meses estivales. En su nueva colección, The table after, se incluye un diseño de rafia que puede comprarse únicamente online.

Sombrero pillbox de Parfois PARFOIS

Se trata de un diseño clásico, de forma cilíndrica, elaborado en rafia que está disponible en dos colores, beige y marrón, y que puede adquirirse por 32,99 euros.

Además de Parfois, varias marcas ya han incluido el sombrero pillbox en sus propuestas para el próximo verano. Es el caso de Zara, donde ya se pueden comprar dos modelos diferentes para adornar la cabeza en los próximos meses. El primero es un casquete clásico que sirve tanto para diario como para estilismos más elegantes, para el que la firma gallega ha combinado el crudo con negro. Puede comprarse por 22,95 euros tanto en la web como en las tiendas de la marca.

Un sombrero de casquete de Zara ZARA

El segundo es un sombrero elaborado en 100% rafia que tiene como particularidad una vuelta que da un aire más informal al accesorio, perfecto para jornadas de verano no solo en la ciudad, sino también en la playa o el chiringuito. Al igual que el anterior, puede comprarse por 22,95 euros en todos los canales de Zara.

Para encontrar el modelo perfecto para lucir en los próximos meses en función de los gustos de cada uno basta con un hacer una búsqueda online en plataformas multimarca donde probablemente las opciones aumenten en las próximas semanas. Además, si quieres optar por un casquete para una boda o algún evento más formal, firmas de tocados como Marcela & Co cuentan con diseños en tejidos más veraniegos y coloridos que con perfectos para la época del año que se avecina.