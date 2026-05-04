Cuando la ciencia se convierte en un 'vaso de bienestar' en cada etapa de la vida

Puleva ha convertido el vaso de leche en una plataforma de innovación nutricional, diseñada para responder a necesidades concretas a lo largo de la vida.

La relación de la sociedad con la alimentación ha cambiado de forma decisiva. Hoy pedimos algo más que “nutrir”: buscamos salud, bienestar, prevención y una información capaz de resistir el ruido. En un país que vive cada vez más pendiente de cuidarse, la pregunta ya no es solo qué comemos, sino qué nos aporta —de verdad— en el día a día.

En ese contexto, las marcas que se convierten en referencia no lo logran solo por su presencia en el lineal, sino por su capacidad para ofrecer soluciones relevantes, comprensibles y basadas en evidencia. Puleva ha construido ahí su ventaja competitiva: convertir la leche —un alimento cotidiano— en una plataforma de innovación nutricional, diseñada para responder a necesidades concretas a lo largo de la vida. Como sintetiza Federico Lara, director de I+D+i y Nutrición y referente científico de la marca, “si la sociedad evoluciona, la nutrición también tiene que evolucionar”. Y añade la clave del método: “La manera responsable de hacerlo es con investigación aplicada, divulgación rigurosa y soluciones que encajen con la vida real”.

Cinco décadas de I+D+i: el método que sostiene el liderazgo de Puleva

En 2024, Puleva y la Universidad de Granada celebraron 50 años de innovación colaborativa. Más que una efeméride, es una explicación: pocas marcas pueden hablar de I+D+i sostenido durante cinco décadas con continuidad, método y transferencia real de conocimiento. Esa relación estable entre ciencia y empresa es lo que permite innovar con consistencia, validar avances y construir credibilidad a largo plazo.

En el fondo, la superioridad de Puleva está en haber convertido una categoría tradicional en una categoría “inteligente”. No solo leche, sino nutrición con propósito. “La ciencia no tiene valor si se queda en el laboratorio”, insiste Lara. “Tiene que traducirse en decisiones fáciles, en hábitos viables”. Esa traducción —de la evidencia al consumo real— es la que ha ido señalando la evolución de la marca.

De Omega-3 y Calcio a Peques Buenas Noches: la leche como innovación por etapas y hábitos

En la historia de Puleva hay lanzamientos que han funcionado como puntos de inflexión porque han cambiado la forma de entender la leche. El primero fue el desarrollo de propuestas vinculadas al calcio, que ayudaron a popularizar el enfoque preventivo sobre salud ósea desde un producto cotidiano. En prevención, el reto suele ser el mismo: convertir lo complejo en algo accionable. Y ahí, de nuevo, la clave fue la claridad: un beneficio entendible, una propuesta sencilla y una rutina sostenible. La categoría sigue vigente hoy en día y Puleva sigue liderando la innovación con el lanzamiento de Puleva Calcio con colágeno.

Luego, en 1998, llegó una disrupción mundial con la incorporación de omega-3 en leche. No fue solo añadir un ingrediente: fue abrir camino a la nutrición funcional en una categoría masiva, acercando al consumo diario un nutriente asociado al bienestar y a la salud cardiovascular. Aquella apuesta anticipó una tendencia hoy plenamente asentada: productos diseñados para objetivos concretos.

El Instituto Puleva de Nutrición (IPN) nació en 2014 como plataforma para impulsar investigación y difundir contenidos científicos sobre salud, nutrición y bienestar. PULEVA

Si los primeros hitos definieron el camino, los más recientes hablan de nuevas capacidades: innovar ya no consiste solo en enriquecer, sino en crear conceptos que respondan a nuevas necesidades y momentos de consumo. En ese terreno se inscribe Peques Buenas Noches, una propuesta de nutrición infantil diseñada para la rutina previa al sueño. La formulación, sin azúcar añadido, incorpora triptófano, omega-3 DHA y otro nutriente clave: hierro. Lo diferencial está en el concepto: no es nutrición infantil genérica, sino una solución contextual pensada para un hábito real. “Innovar no consiste solo en sumar nutrientes”, afirma Lara, “sino en crear propuestas que las familias incorporen de forma natural, porque tienen sentido en su vida diaria”.

Instituto Puleva de Nutrición: la ciencia que crea conceptos, mide su impacto y los explica

La innovación de Puleva no se limita al producto: se apoya en un segundo eje menos visible, pero decisivo, para sostener superioridad en el tiempo. Es el trabajo de fondo que persigue tres objetivos encadenados: desarrollar nuevos conceptos, probar su impacto y divulgar la evidencia con rigor.

En 2014 nació el Instituto Puleva de Nutrición (IPN) como plataforma para impulsar investigación y difundir contenidos científicos sobre salud, nutrición y bienestar. El planteamiento es deliberadamente práctico: abordar ámbitos concretos —salud, digestiva, cardiovascular y osteoarticular, además de nutrición en etapas de la vida, con especial atención a la infantil— y traducir evidencia en orientación clara. “La ciencia no solo debe existir; debe llegar”, sostiene Lara, “debe ayudar a interpretar, a elegir mejor y a incorporar hábitos viables”. De ahí también el impulso de formatos como 'Un Vaso de Ciencia', que persiguen una formación práctica del conocimiento experto y de la evidencia reciente al profesional.

Este proyecto ha recibido, además, un aval institucional relevante. En la XVIII edición de los Premios Estrategia NAOS (2024), la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) otorgó al Instituto Puleva de Nutrición el 1.º accésit en la modalidad de mejor Iniciativa Empresarial. En un momento en el que la confianza se gana con hechos, este reconocimiento refuerza la idea de un trabajo sostenido, verificable y con utilidad pública.

Una técnica en la fábrica de Puleva. PULEVA

En paralelo, el Instituto Puleva de Nutrición ha activado iniciativas de concienciación que llevan la prevención al terreno del hábito. Movimiento Corazones Contentos es uno de los ejemplos más conocidos. Esta propuesta, en colaboración con la FEN, FINUT, SEMERGEN y el grupo Atresmedia, nació para impulsar una conversación práctica sobre hábitos y salud cardiovascular, apoyada en herramientas participativas como un test interactivo, con más de 500.000 chequeos, según cifras divulgadas por el propio proyecto.

Y en la evolución más reciente aparece un elemento que eleva el listón: el salto del “ingrediente” al dato medible. En investigación nutricional, tras el fuerte impacto del estudio ESNUPI en población infantil, con numerosas publicaciones en la revista Nutrients, ponencias en Congresos y alta cobertura mediática, llega OMEGAPRED. Este nuevo estudio, ya en curso, en colaboración con la Universidad de Granada y apoyado por la Junta de Andalucía, analiza el índice omega-3 en sangre en población mayor y analiza qué relación guarda con patrones de dieta -entre ellos la ingesta de leche enriquecida con omega-3- y con otros factores, ya que la evidencia más reciente relaciona su mayor presencia con un menor riesgo cardiovascular.

A ese “método IPN” se suma un último eje que completa el círculo: la generación de nuevo conocimiento a través de una red estable de talento y colaboración. Becas, premios, proyectos de formación y programas recurrentes año tras año refuerzan un ecosistema que va más allá de un estudio concreto: crean continuidad, conectan universidad y empresa, impulsan nuevas líneas de investigación y facilitan que el conocimiento se comparta y se multiplique. En la práctica, este trabajo sostenido —junto a universidades, centros de investigación y otros partners— contribuye a formar comunidad científica, atraer perfiles jóvenes y mantener viva una conversación basada en evidencia. Es la parte menos visible de la innovación, pero quizá la más estratégica: la que asegura que, cuando surgen nuevas necesidades, exista ya una red preparada para investigarlas, explicarlas y convertirlas en soluciones útiles.

Elegida en España, exportable al mundo: cuando una innovación se convierte en referencia

La coherencia de una marca se comprueba, al final, en un dato simple: la elección repetida. Por eso, indicadores como el Brand Footprint de Kantar Worldpanel —que mide las marcas más elegidas en gran consumo— funcionan como termómetro. En su edición de 2025, el ranking situó a Puleva una vez más en el Top 10. Estar ahí no se consigue por casualidad: exige una propuesta relevante, clara y consistente en el tiempo.

Puleva se sitúa en el top 10 del Brand Footprint de Kantar Worldpanel, el ranking de referencias de gran consumo. PULEVA

Pero hay otra señal de liderazgo que va más allá del mercado doméstico: cuando una innovación cruza fronteras. En los últimos años, gracias al impulso industrial y comercial de Lactalis, Puleva ha logrado exportar algunos de sus conceptos más exitosos y disruptivos. Dos ejemplos lo ilustran: el concepto Max está presente en otros mercados de Europa y Latinoamérica; y Buenas Noches ha llegado a Croacia. Es un ejemplo positivo: lo que funciona como innovación útil en España puede convertirse también en referencia fuera.

La próxima frontera: más precisión, más evidencia y más nutrición “a medida”

El recorrido de Puleva apunta con bastante claridad hacia dónde se mueve hoy la nutrición: soluciones más específicas, diseñadas para hábitos reales y respaldadas por evidencia cada vez más medible. Si durante años el reto fue transformar ciencia en producto —hacer “funcional” un alimento cotidiano—, el paso siguiente ha sido crear conceptos que encajen en estilos de vida concretos. Y lo que viene eleva aún más el listón: investigación capaz de explicar cómo la ingesta se traduce en indicadores objetivos y, a partir de ahí, desarrollar respuestas nítidas para necesidades emergentes.

En esa lógica, la innovación deja de ser un gesto puntual para convertirse en un sistema: detectar, desarrollar, medir y ajustar. “Cuando la ciencia se convierte en hábito, la innovación deja de ser un titular”, resume Federico Lara, “lo importante es que se convierta en una decisión cotidiana que suma bienestar”. Y esa ecuación —método, evidencia y utilidad— explica por qué Puleva se ha consolidado como marca de vanguardia en innovación nutricional.