Wyoming resume con una inesperada comparación lo que está pasando en España con Vox y firma unas palabras muy aplaudidas

El Gran Wyoming ha sido entrevistado por Aimar Bretos en La hora de Aimar de laSexta y ha hecho una radiografía de la situación que hay en España después de decir que hay una "fasciscitación" en el país debido a la radicalización hacia la extrema derecha que se está viviendo en la sociedad.

"España está ahí en la derecha del todo. Esta gran diferencia que marcan entre el PP y Vox yo estoy con Manuel Vicens que decía que en el momento que tú metes fascismo en las cosas, todo es fascismo", ha afirmado.

El presentador de El Intermedio ha hecho la siguiente comparación: "Es como cuando echas una guindilla súper potente en un guiso, no es el guiso y una guindilla, ya todo pica. Tú no puedes hacer una política lógica, democrática y constitucional con un partido que no lo es, ni de coña. Ya todo es fascismo".

"Luego por otro lado, ¿cuándo molestó Vox al PP? Abascal nació ahí, creció ahí, vivió toda la vida ahí y nunca les ha molestado", ha añadido.

La aplaudida defensa de la sanidad pública

El Gran Wyoming también ha defendido la sanidad pública y ha denunciado que no lo haga toda la sociedad: "No puedo entender cómo el pueblo español, voluntariamente y sin que nadie le presione, esté dispuesto a dilapidar la mayor riqueza que tenemos, que es el sistema de salud pública, ¡la gente no tiene ni puta idea de lo que nos estamos jugando ahí!".

"A la gente le deberían contar el número de cánceres que se están curando, la gente debería saber que en Estados Unidos no se cura el cáncer y se mueren en su casa. La gente no sabe el esfuerzo económico y profesional de grandes figuras de la medicina y lo que están haciendo por los ciudadanos de este país. No sé por qué no se valora. Alucino con que la gente esté dispuesta a tirar eso pensando que sus hijos o hermanos van a tener un millón de euros para pagarlo", ha sentenciado.

Se ha resignado porque "debería de haber un consenso universal indiscutible" y ha reconocido que "no entiendo que no exista, es incomprensible". "Es una especie de cerrazón y disminución de la capacidad intelectual que me fascina, que la gente vea que se está cogiendo el dinero de la pública y se meta en la privada, esto no es de recibo y no puede ser", ha denunciado Wyoming, lamentándose que "la gente a los responsables de esa destrucción no les pase factura".

Además y tras ser preguntad por qué la gente vota a quien está aplicando eso, el invitado no ha tenido una respuesta: "Es un gran misterio, indudablemente el voto de la gente de izquierdas es infinitamente más critico que el de la derecha, que votan por ideología hagan lo que hagan".