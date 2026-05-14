Cómo Patti Smith ha pasado de ser la 'madrina del punk' de los 70 a icono de la Generación Z gracias a sus poemas y a Rosalía

Patti Smith marcó a toda una generación de inconformistas, punks y todos aquellos que en los años 70 y 80 quisieron romper con lo establecido. Con su debut Horses (1975), Smith sentó un precedente en el mundo del punk introduciendo un liricismo y un intelectualismo que hasta entonces no estaba tan presente en el género.

La poesía callejera que plaga sus libros como Séptimo cielo (1972) o La noche (1974), con clara influencia de nombres como Rimbaud, se trasladó del emblemático club CBGB, que frecuentaba junto a grupos como Television, Blondie o Talking Heads, a canciones como Break it up e incluso ese Gloria (In excelsis Deo) que versionó de Van Morrison.

Su obra, con más de una decena de discos y 20 libros y poemarios, la ha llevado a alzarse este 2026 con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, que ha reconocido a la que popularmente se conoce como "madrina del punk".

Según el jurado, la artista "ha transmitido una visión poética de la vida, comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias" y que, "con una actitud inconformista y transgresora, ejemplo para muchas artistas, ha conmovido a oyentes y lectores de todo el mundo y sigue inspirando a las nuevas generaciones".

Además, el inconformismo de la artista, que desde sus inicios en los años 70 desafió los roles de género y los límites que se estipulaban a la creación femenina, se transformó también en activismo por causas como los derechos civiles o el medioambiente.

Pero lo más memorable no ha sido que canciones como ese Because the night, que originalmente fue descartado por Bruce Springsteen, o People have the power hayan trascendido a lo largo de los años, sino que su figura ha logrado convertirse en los últimos años en icono para una generación, la Generación Z, que poco tiene que ver con la de la artista de 72 años. ¿Los responsables? Tanto Rosalía, a la que la artista ha mostrado su admiración y que la ha referenciado en su último disco Lux, como la presencia de su literatura y sus poemas en redes sociales.

Patti Smith en una imagen de 1975. CHARLES STEINER

De La Yugular a su vínculo con Dua Lipa y Rosalía

La referencia más directa que le ha podido llegar a estas nuevas generaciones es el fragmento en referencia a Seven Heaven, que se incluye en La Yugular. Concretamente, se trata de un audio entrevista en 1976 en Estocolmo, donde recita parte de uno de sus poemas de este libro, concretamente este:

"Mohammed went through seven heavens, big deal, I wanna see the eight heaven, the tenth heaven, the thousand heaven. It’s like breaking on through the other side, it’s just like going through one door, one door isn’t enough, a million doors aren’t enough. You have to go beyond, beyond one reflection, beyond the v, beyond, beyond" [Mahoma atravesó los siete cielos. ¿Y qué? Yo quiero ver el octavo cielo, el décimo cielo, los mil cielos. Es como atravesar al otro lado, es como cruzar una puerta; una puerta no es suficiente, un millón de puertas no son suficientes. Tienes que ir más allá, más allá de un reflejo, más allá del espejo, más allá, más allá].

La admiración entre ambas artistas, a pesar de su diferencia estilística y generacional, es mutua. Rosalía fue una de las asistentes al recital homenaje 50º aniversario de su disco Horses en el Teatro Real de Madrid el pasado mes de octubre, en el que se pudo disfrutar de este disco al completo con la banda original que grabó el álbum y en el que sonaron otros himnos de la artista como Because the night o Kimberly. Al acabar, la artista la definió como "su persona favorita del mundo".

Smith compartió en su cuenta de Instagram una imagen junto a la catalana tras su recital, con un cariñoso mensaje que describía su encuentro como un "momento feliz" con "Rosalía de España". "Tiene una presencia brillante y es cálida, fuerte y solidaria", dijo sobre la artista. Además, tras el lanzamiento de Lux, Smith no dudó en mostrar su apoyo al proyecto de la artista.

Sin embargo, Rosalía no ha sido la única prescriptora de las letras o la música de Smith, también lo ha hecho Dua Lipa en su club de lectura Service 95 en 2023, donde recomendó y comentó con la propia Smith su libro Éramos unos niños (Penguin Random House, 2010).

"Me hubiera encantado formar parte de una época tan genial", dijo y recalcó sobre el libro que "Patti nos ofrece algo casi extraordinario: posiblemente el relato más fascinante jamás escrito sobre Nueva York en los años 70".

En este caso, tampoco han faltado los halagos hacia la artista de temas como Houdini o Levitating por parte de Smith, quien no ha destacado solo su faceta creativa o artística, sino también su activismo y su valentía para pronunciarse por causas tan amplias como el feminismo, el colectivo LGTBIQ+, los problemas de la IA o el genocidio en Palestina.

“Dua no solo es una artista talentosa, sino una mujer que se atreve a aprender, a cuestionar y a luchar por lo que cree. Eso es lo que necesitamos hoy: referentes que inspiren a las nuevas generaciones a ser curiosas, valientes y solidarias", señaló a la edición británica de Vogue.

"Es divertida, se preocupa por las personas, y además tiene una sed genuina de conocimiento. Está luchando por una mayor protección frente al uso de la inteligencia artificial, algo que nos afecta a todos. No teme alzar la voz por las personas desplazadas", destacó.

Patti Smith en una imagen de archivo en 1976. Redferns

"El libro para la crisis de los 20": un espíritu disidente en medio de la homogeneidad estética

La recomendación de Dua Lipa no ha caído en saco roto y Éramos unos niños, la obra con la que se alzó con el National Book Award en la categoría de No Ficción en 2010, se ha convertido en toda una tendencia entre booktubers de la Generación Z. ¿La clave? El retrato de la creatividad, la vida bohemia y el "viaje en el tiempo" que supone la inmersión de Smith en el efervescente Nueva York entre los años 60 y la década de los 90.

El libro narra a modo de autobiografía su relación de amistad con el fotógrafo Robert Mapplethorpe, al que describe como su "alma gemela" y al que acompañó hasta su muerte, pero también su relación con toda la escena artística de entonces con vínculos con Andy Warhol, Janis Joplin, Allen Ginsberg o Jimmy Hendrix, entre otros.

Su éxito entre los jóvenes radica precisamente de ese retrato de la época más punk y experimental del Nueva York de la época, con el Hotel Chelsea como epicentro artístico donde Smith comenzó a desarrollar su faceta poética y artística, y que tanto rompe con el discurso de los influencers en redes sociales.

Tanto Smith como Mapplethorpe llegaron a Nueva York sin dinero, entre enfermedades y penurias y con el único afán de desarrollar su carrera artística, algo que rompe totalmente con el lujo y los espejismos sociales que muestran los creadores de contenido en redes sociales.

Algunos creadores de contenido cultural han definido Éramos unos niños como el libro perfecto para la "crisis de los 20". "Toca temas como la precariedad, los desafíos financieros que tenemos los jóvenes o luchar por tus sueños profesionales y artísticos", destacan algunos de ellos.

A diferencia de generaciones anteriores, para algunos, la Generación Z se ha mostrado más tajante con sus objetivos vitales y con que los estándares sociales y la precariedad no les frene en su creatividad y su trabajo personal, algo con lo que pueden verse reflejados por Smith y en toda la generación punk de los 60 y 70.