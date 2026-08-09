Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Zara también se une al fenómeno del eclipse con una camiseta de edición limitada
Moda y Belleza
Moda y Belleza

Zara también se une al fenómeno del eclipse con una camiseta de edición limitada

La prenda luce un colorido dibujo de la ilustradora gallega Agustina Shuan.

Mila Fernández
Mila Fernández
Un grupo de chicos observa un eclipse desde la playa.
Un grupo de chicos observa un eclipse desde la playa.Leonardo Patrizi

El eclipse solar que tendrá lugar este miércoles 12 de agosto tiene a todo el mundo alborotado. El insólito fenómeno, catalogado como histórico, moverá a millones de personas por nuestro país en busca de esas zonas en las que se podrá contemplar en toda plenitud, donde se producirá la oscuridad total.

Alrededor del eclipse se han organizado viajes, festivales y encuentros, y se han diseñado menús especiales e incluso listas de música. El eclipse se ha convertido en protagonista absoluto de estos días previos. 

Por supuesto, la moda tampoco ha quedado al margen y una de nuestras marcas más conocidas también se ha 'subido al carro' del evento astronómico. Se trata de Zara, que ha lanzado una camiseta para conmemorar el momento.

Camiseta conmemorativa del eclipse de Zara.
  Camiseta conmemorativa del eclipse de Zara.ZARA

Se trata de un diseño elaborado en algodón 100%, de efecto lavado, cuello redondo y manga larga. Delante tiene estampado un dibujo con la leyenda "Eclipse solar agosto 16". 

La espalda está ocupada por un gran dibujo de una luna, un sol, pájaros y flores, obra de la ilustradora gallega Agustina Shuan, colaboradora habitual de la marca de Marta Ortega.

La camiseta está a la venta desde hace unos días por 22,95 euros y en la web avisan de que quedan pocas unidades, aunque también se encuentra en muchas tiendas físicas.

Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Responsable de LIFE. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en Radio España, en la revista de Ana Rosa, dirigió la revista Turismo Rural y ha sido presentadora y moderadora de encuentros relacionados con el turismo, la gastronomía, el medioambiente o la literatura. Además de coordinar LIFE es la editora de branded content de El HuffPost.

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos