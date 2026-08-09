Zara también se une al fenómeno del eclipse con una camiseta de edición limitada

El eclipse solar que tendrá lugar este miércoles 12 de agosto tiene a todo el mundo alborotado. El insólito fenómeno, catalogado como histórico, moverá a millones de personas por nuestro país en busca de esas zonas en las que se podrá contemplar en toda plenitud, donde se producirá la oscuridad total.

Alrededor del eclipse se han organizado viajes, festivales y encuentros, y se han diseñado menús especiales e incluso listas de música. El eclipse se ha convertido en protagonista absoluto de estos días previos.

Por supuesto, la moda tampoco ha quedado al margen y una de nuestras marcas más conocidas también se ha 'subido al carro' del evento astronómico. Se trata de Zara, que ha lanzado una camiseta para conmemorar el momento.

Camiseta conmemorativa del eclipse de Zara. ZARA

Se trata de un diseño elaborado en algodón 100%, de efecto lavado, cuello redondo y manga larga. Delante tiene estampado un dibujo con la leyenda "Eclipse solar agosto 16".

La espalda está ocupada por un gran dibujo de una luna, un sol, pájaros y flores, obra de la ilustradora gallega Agustina Shuan, colaboradora habitual de la marca de Marta Ortega.

La camiseta está a la venta desde hace unos días por 22,95 euros y en la web avisan de que quedan pocas unidades, aunque también se encuentra en muchas tiendas físicas.