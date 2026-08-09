Un funcionario de urbanismo deja su empleo y se construye por 12.000 euros una casa de 16 metros cuadrados en el bosque

La vivienda costó unos 12.000 euros, funciona con energía solar y recoge agua de lluvia para reducir al mínimo el consumo de recursos.

Tener un trabajo estable, un sueldo fijo y un piso en la ciudad era, sobre el papel, una vida resuelta. Pero para Anders Boisen, funcionario de urbanismo en un municipio de Dinamarca, esa rutina terminó convirtiéndose en una sensación de estar atrapado. A los 35 años decidió cambiar de rumbo: dejó su empleo, abandonó su apartamento y construyó con sus propias manos una vivienda de apenas 16 metros cuadrados en plena naturaleza por unos 12.000 euros.

Lo que comenzó como un proyecto personal para escapar de un estilo de vida que no le convencía terminó transformándose en una nueva profesión. Hoy comparte su experiencia a través de YouTube y ofrece conferencias sobre viviendas autosuficientes y consumo responsable.

De funcionario a constructor de su propia casa

Boisen trabajaba en proyectos de desarrollo urbano en un ayuntamiento cercano a Aarhus, la segunda ciudad más grande de Dinamarca. Sin embargo, según explicó a CNBC y de lo que se hizo eco Demotivateur, sentía que vivía siguiendo un guion que no había elegido.

El cambio llegó de forma inesperada mientras navegaba por YouTube. Descubrió varios canales dedicados a las tiny houses, pequeñas viviendas diseñadas para reducir costes, consumo energético e impacto ambiental. Aquella idea le convenció de que podía vivir de otra manera.

Antes de empezar la construcción dejó su apartamento y se trasladó temporalmente a un cobertizo de jardín mientras diseñaba su futura vivienda.

Su primera casa desapareció

El primer intento no salió como esperaba. En 2018 construyó una pequeña vivienda sobre ruedas para poder trasladarla fácilmente. Sin embargo, pocos meses después fue robada. El caso tuvo una importante repercusión en Dinamarca, aunque la vivienda nunca apareció.

Lejos de abandonar el proyecto, decidió empezar de nuevo. Dejó definitivamente su trabajo para centrarse en la construcción de una segunda casa y creó un grupo de Facebook donde fue compartiendo los avances. Varias personas que conoció a través de esa comunidad participaron en la obra, algo que, según él, convirtió la vivienda en un proyecto colectivo lleno de recuerdos.

Una vivienda completa por unos 12.000 euros

La casa quedó terminada en la primavera de 2020 después de unos ocho meses de trabajo. El presupuesto final ascendió a entre 80.000 y 90.000 coronas danesas, equivalentes a aproximadamente 10.700-12.100 euros.

Aunque su superficie ronda los 16 metros cuadrados, dispone de todos los espacios necesarios para vivir: una cocina equipada con placa, frigorífico, microondas y zonas de almacenaje, un baño interior con ducha, lavabo e inodoro, un dormitorio situado en un altillo al que se accede mediante una escalera que también sirve como armario, y una pequeña cabaña exterior destinada a invitados.

Sin conexión a la red eléctrica ni facturas

Uno de los objetivos principales del proyecto era alcanzar la mayor autosuficiencia posible. Para ello, la vivienda funciona mediante paneles solares que cargan baterías utilizadas durante la noche. El agua procede de un sistema de recogida y filtrado de lluvia y la calefacción está diseñada para minimizar el consumo energético.

Boisen siempre ha explicado que más que una demostración tecnológica, su casa pretende ser un ejercicio práctico para aprender a consumir menos recursos.

La nueva vivienda construida es tan pequeña, que puede ser transportada fácilmente hasta su ubicación en un terreno previamente adquirido. Imagen canal YouTube Anders Boisen

El terreno también fue parte del proyecto

Inicialmente, la vivienda permaneció en un terreno alquilado. En septiembre de 2021 compró una parcela de unos 1.650 metros cuadrados situada a las afueras de Aarhus por alrededor de 160.000 coronas danesas, unos 21.500 euros, según la documentación consultada por CNBC.

El lugar, al final de un camino de tierra y rodeado de bosque y praderas, fue uno de los motivos que terminaron de convencerle.

Los problemas que casi arruinan el proyecto

No todo fue sencillo. Durante el traslado de la casa a su nueva parcela aparecieron importantes problemas estructurales porque el armazón no estaba suficientemente reforzado.

La vivienda quedó ligeramente inclinada y el defecto ya no pudo corregirse. Además, también sufrió filtraciones de agua en el techo, aunque posteriormente fue realizando mejoras como una esclusa de aire y un nuevo sistema de abastecimiento de agua.

Pese a todas las dificultades, Boisen asegura que volvería a tomar la misma decisión. La casa que construyó para cambiar de vida acabó convirtiéndose también en su medio de vida, ya que actualmente trabaja creando contenido sobre tiny houses, autosuficiencia y formas alternativas de vivir.