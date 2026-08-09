Leiva emociona con su homenaje a Robe en el Sonorama: "De las cosas más bonitas que nos ha dado la música" 

Leiva era uno de los platos fuertes del Sonorama 2026 y su paso por el festival de Aranda de Duero ha cumplido las expectativas, especialmente por una de las canciones que ha incluido en su repertorio.

La cita era a las 23 horas en el escenario Ribera del Duero -donde antes se había subido Belén Aguilera y después lo haría Ojete Calor-, aunque tuvo que empezar más tarde por la tormenta que se desató.

Comenzó cantando Bajo presión y continuó con algunas canciones de su último disco, como El polvo de los días raros o Gigante. Por supuesto, también ha recuperado grandes éxitos, como Terriblemente cruel, Lobos y Como si fueras a morir mañana -el himno emocional de la victoria del Mundial-, y Estrella polar o Lady Madrid de su etapa con Pereza.

Pero más o menos a la mitad de su actuación, se ha producido el momento más mágico cuando ha querido rendir homenaje a Robe Iniesta, fallecido el pasado mes de diciembre y al que Leiva estaba profundamente unido en lo musical, cantando El hombre pájaro solo con su guitarra, en la que llevaba el nombre de Robe.

Él sabia que no iba a ser sencillo e incluso ha pedido perdón antes de comenzar, pero ha conseguido que el Sonoroma viviese uno de los momentos más especiales, con el público en completo silencio durante los más de cuatro minutos que ha durado la interpretación. Al terminar, las miles de personas que escuchaban lo han roto con una ovación.

"El @sonoramaribera es un festival diferente. @Leiva_Oficial es un músico diferente. Si los juntas pueden pasar cosas increíbles. Por ejemplo, esta barbaridad. El silencio de todo el público, miles, escuchando a Leiva cantándole a Robe Iniesta", tuiteaba el periodista Jordi Évole.

Una opinión que comparte con otros muchos seguidores de los dos músicos.

"Sólo Leiva es capaz de conseguir silencio en un festival de 50.000 personas para homenajear a Robe Iniesta".

"Todo me sonará siempre mejor en la voz de Robe, pero esto de Leiva se le acerca mucho. Grande".

"Silenciar un recinto en un concierto es complicado, hacerlo en un macro festival está a la altura de unos pocos, y hay que ganarse un respeto de muchas generaciones. Eso es lo que Leiva ha conseguido a lo largo de su trayectoria. No es nada fácil lo que hizo en @sonoramaribera".

"Lo de ayer de Leiva en el Sonorama recordando a Robe debe ser de las cosas más bonitas que nos ha dado la música. Suerte de los que lo disfrutaron en directo. Puro sentimiento de echar de menos. Y así somos".

Pero el homenaje de Leiva no terminó ahí. Concluyó cuando interpretó Caída libre, que lanzó en colaboración con el que fuera líder de Extremoduro.