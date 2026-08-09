La Guardia Civil refuerza Melilla con un buque patrullero ante la presión migratoria

La Guardia Civil ha desplazado el buque patrullero de altura ‘Río Segura’ a Melilla para reforzar la seguridad ante los últimos episodios de presión migratoria registrados en la ciudad autónoma.

La embarcación, buque insignia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, ha sido construido para desarrollar operaciones en alta mar y preparado para llevar a cabo misiones de control de fronteras, lucha contra el narcotráfico y el contrabando, actuaciones frente a delitos contra el medio ambiente y servicios de salvamento, búsqueda y rescate.

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, que ha visitado el patrullero, ha agradecido la incorporación del buque al dispositivo desplegado en Melilla, y ha reconocido la profesionalidad, dedicación y labor que realizan los hombres y mujeres del instituto armado.

La máxima representante del Gobierno en Melilla ha destacado la importancia de contar con los medios humanos y materiales necesarios para hacer frente a “situaciones complejas como” las vividas durante los últimos días de presión migratoria y ha puesto en valor la respuesta y capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El buque, construido en acero y entregado en 2010, tiene 73 metros de eslora y 12 metros de manga, cuenta con capacidad para una tripulación de 27 personas, además de 12 agentes de un grupo de intervención, y puede acoger hasta 50 supervivientes. Asimismo, alcanza una velocidad máxima de 17 nudos y dispone de una autonomía de 9.000 millas náuticas.