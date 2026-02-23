Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La gente enloquece ahora con una novedad de Mercadona: "Acaba de llegar un chaval y se ha llevado siete"
La gente enloquece ahora con una novedad de Mercadona: "Acaba de llegar un chaval y se ha llevado siete"

El producto de Hacendado está provocando gran revuelo. 

Rodrigo Carretero
Carritos de la compra en Mercadona.

Un nuevo producto de Hacendando, la marca blanca de Mercadona, ha creado una tremenda espectación en las redes sociales, donde diversos influencers gastronómicos se han hecho eco de él, dejando unas opiones muy positivas.

A partir de ahí, la fama del artículo ha ido aumentando enormemente en las últimas horas, hasta acumular decenas de miles de 'me gusta' y comentarios. Se trata de los cereales cubiertos de chocolate blanco rellenos con leche Hacendado. 

Parte del éxito se debe a que son una nueva variante de un producto que ya era muy popular en los lineales de Mercadona: los cereales rellenos de leche Hacendado, que se venden en cajas de 500 gramos.

125 gramos y 1,75 euros

Este nuevo artículo, en cambio, se vende en formato más pequeño, de 125 gramos, y cuesta 1,75 euros. Uno de los primeros en probarlo ha sido el popular usuario Noel Horcajada, que ha dejado constancia del furor que están provocando estos cereales. 

"Ojo porque quedan pocos, acaba de llegar un chaval que se ha llevado siete", dice antes de describirlos como "el cereal de leche de Mercadona pero esta vez recubierto de chocolate blanco". 

"Huele increíble esto, dice antes de avisar: "Me sorprende lo lleno que va porque normamente hoy en día todo es aire, pero está bastante lleno. Literal cereal pero recubierto de chocolate blanco. MUy muy bueno, buenísimo, creo que con leche fría mejoraría, pero asó está increíble. De nota le voy a dar un 9,25. 

"Una de las novedades más históricas del Mercadona"

También el popular Peldanyos se ha hecho eco del producto y ha asegurado que se trata de "una de las novedades más históricas del Mercadona, sin ninguna duda". 

"Si estos cereales ya eran históricos, ¿serán iguales o incluso mejor los cereales rellenos de leche y cubiertos con cochocolate blanco? Yo decía que ya eran pefectos, que no hacía falta tocar algo más porque si tocas algo más como por ejemplo la barbaridad de bañarlos en chocolate blanco... es difícil que estén mejores. Pero la vida siempre te sorprende", avanza.

El 50% es azúcar

Una vez que los prueba sentencia que son "más crujientes y más cremosos", pero avisa de que "por cada 100 gramos de producto tienen 50 gramos de azúcar", por lo que el "50% es azúcar". 

"Qué asoluta barbaridad. Para los golosos como yo, esto os va a parecer cine. Mi nota es un 10 de 10", sentencia. 

"Para un día de mucho dulce"

Mientras, @chicogamerrexe lo compara con los cereales que ya vendía Mercadona y dice que con "muy pero que muy buenos", pero advierte de que "empalagan mucho". 

"Para un día que se me antoje muchísimo dulce sin ninguna duda gana este", dice en referencia a los nuevos. "Para echarlo en un vaso de cereales de toda la vida, me quedo con este. Sabe más de lo que me esperaba a chocolate blanco y a potencia de sabor gana. Le doy un 9,5 y al otro un 9", puntúa.

Rodrigo Carretero
Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

