Va a cenar un restaurante, le ponen una copa de vino y le suelta esto al camarero: "No le ha hecho ni puta gracia"
"A mí, yo soy camarera y me habría meado de la risa. Pero no entienden la vibra".

Thierry Monasse/ @lledomiralles

Aquí no hay quien viva es, para muchos, una de las mejores series de la historia de España (quizá la mejor) y más de 20 años después de su final se siguen usando bromas y referencias de la serie creada por los hermanos Caballero. 

En TikTok, la usuaria @lledomiralles ha compartido lo que le ha ocurrido en un local de Valencia cuando se ha puesto en la piel de Emilio [el papel que interpretaba Fernando Tejero] y le han servido una copa de vino. 

Por refrescar la memoria, hay un capítulo donde Emilio va a cenar con Belén [Malena Alterio] porque la quiere reconquistar y la lleva a un restaurante caro. Cuando le dan a probar el vino mira al camarero y le dice: "¿Tinto, verdad?". 

Una frase que ha quedado en los anales de la historia y que, como en este caso, no muchos entienden. 

"Nos han sacado un vino y han puesto un poquito para probarlo y yo me he hecho la que sé. He hecho así, tal, lo he bebido y he dicho: ¿blanco, verdad?", ha empezado contando esta joven en su perfil de TikTok. 

Ha explicado que "evidentemente" era una referencia a este famoso capítulo de Aquí no hay quien viva: "El camarero me ha mirado así en plan: esta tía es tonta. Y yo: no lo has entendido. No le ha hecho ni puta gracia. A mí, yo soy camarera y me habría meado de la risa. Pero no entienden la vibra". 

"A veces el público es difícil", "Arriesgaste mucho! No todos son fan de ANHQV", "No entiende la vibra, dime que también oliste el corcho y dijiste: un corcho excelente", "el camarero era demasiado joven quizás" y "Se nota que son nuevos, un buen camarero cuñado lo había entendido, incluso a veces me han hecho la broma ellos antes a mí" son algunos de los mensajes que se han podido leer. 

