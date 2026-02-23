El Gobierno aprobará limitar al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación

El Consejo de Ministros aprobará en su reunión de este martes limitar al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación desde el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

La medida se incluye en el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, una de las 31 reformas planteadas por el Plan de Acción por la Democracia impulsado en septiembre de 2024 por el Gobierno.

Con esta nueva legislación el Ejecutivo pretende que se conozca cuánto dinero invierten en publicidad tanto la administración general del Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Además, tratará evitar que determinados medios de comunicación con una audiencia menor puedan subsistir prácticamente sin ingresos privados o subscripciones y que dependan, en su mayoría, de los ingresos públicos.

De este modo se quiere adaptar el ordenamiento jurídico nacional al la ley europea de Libertad de los Medio de Comunicación, que entró en vigor desde el pasado 8 de agosto y que es directamente aplicable en los 27 estados miembros de la Unión Europea. Además, según el Ejecutivo esta norma no afectará a la gran mayoría de medios, de distinta línea editorial, debido a que la cifra acordada es lo suficientemente elevada como para que sólo afecte a los medios que, en definitiva, subsistan gracias a la publicidad institucional.

La normativa europea obliga a divulgar quién posee los medios de comunicación y las fuentes de financiación pública o de publicidad institucional, algo que también aprobó el Gobierno y que se confirma en esta norma.

Desde la famosa carta del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la que se planteaba su continuidad en el cargo, la crítica contra lo que él calificó como "pseudomedios" de comunicación, las medidas han ido cayendo a cuentagotas. En las últimas semanas, la prohibición de las redes sociales en los menores de 16 años y, ahora, la aprobación de no permitir una financiación institucional del 35% trata de enfocarse en limitar el impacto de esos medios en la sociedad.

Se trata de un anteproyecto de ley con lo que todavía quedan meses para que la norma llegue al Congreso. El Ejecutivo así confirma su puesta en marcha in extremis de tratar de aprobar todo lo posible en el poco más de un año que quedan hasta los próximos comicios generales.