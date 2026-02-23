Alcaraz reacciona muy a su estilo al ver el cartel que le había llevado un aficionado 

Carlos Alcaraz sigue siendo el rey del tenis mundial y está un paso por encima del resto de tenistas del circuito masculino, tal y como demostró la semana pasada durante todo el torneo ATP 500 de Doha, que ganó este sábado arrasando en 50 minutos al francés Arthur Fils y llevándose la final por 6-2 y 6-1 logrando así el título número 26 de su carrera.

El partido, además de puntos imposibles y un golpe de auténtico privilegiado para cerrarlo, dejó otra imagen que se ha hecho viral en redes sociales gracias a la cuenta Tennis TV, que lo ha compartido.

Durante uno de los descansos, se enseñó en la pantalla que había instalada en el pabellón el cartel en español que le había dedicado un niño a Alcaraz. Además, las cámaras recogieron la natural reacción que tuvo el de El Palmar.

"Carlos, tienes dos opciones. Una, por favor, adóptame. La segunda, firma aquí", se puede leer en el mensaje que le escribió ese aficionado. Alcaraz solo pudo reírse al leer ese mensaje dejando un bonito momento a pesar de la situación de tensión que requiere una final de un torneo.

Alcaraz, imparable

Carlos Alcaraz ha comenzado el año de una manera intratable. El murciano ya se llevó el primer Grand Slam de la temporada al vencer a Novak Djokovic en la final del Open de Australia y ahora, tras unas semanas de recuperación y de preparación para afrontar este tramo de temporada, ha arrasado en este ATP 500 de Doha.

El actual número 1 del mundo, tras ganar este torneo, cambiará la pista de Oriente Medio por la superficie dura del ATP Masters 1000 de Indian Wells, en Estados Unidos, que ya ganó en las ediciones del 2023 y 2024 y que espera volver a conquistar.

De momento, Alcaraz es el segundo jugador en activo con más títulos con 26 (solo superado por los 101 de Novak Djokovic) y cuenta ya con siete Grand Slams en su palmarés, distribuidos de esta forma: