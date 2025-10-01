11 +1 respuestas a las dudas sobre la leche de crecimiento para los niños

La alimentación en los primeros años de vida marca la diferencia en el crecimiento y el desarrollo de los niños. Padres y madres se enfrentan a dudas habituales: ¿qué papel tiene la leche tras el primer año?, ¿son necesarias las fórmulas de crecimiento?, ¿qué dicen los estudios científicos y los pediatras? Este artículo responde a estas preguntas con la evidencia científica y explica por qué un gesto tan sencillo como ofrecer un vaso de leche de crecimiento en lugar de leche de vaca puede ayudar a asegurar la ingesta de nutrientes clave en la infancia.

1. ¿Por qué son tan importantes los primeros 10 años de vida en la alimentación?

Los primeros diez años son decisivos: durante este tiempo, el cuerpo y el cerebro del niño crecen a un ritmo acelerado, por eso, las decisiones sobre su alimentación tienen un impacto duradero en la salud física, el rendimiento académico y el bienestar emocional.

Una nutrición desequilibrada puede dejar secuelas a largo plazo, por ejemplo, en el desarrollo óseo, cognitivo o inmunitario. Por eso es esencial asegurar la ingesta adecuada de nutrientes como hierro, vitamina D, calcio y omega-3, junto con hábitos de alimentación saludables que acompañen al niño durante toda su vida.

2. ¿Qué papel juegan la leche materna y las fórmulas adaptadas?

La leche materna es el mejor alimento para el lactante y se recomienda de forma exclusiva hasta los 6 meses y como parte de una dieta diversificada hasta los 2 años.

Las fórmulas de continuación (tipo 2) se pueden dar a partir de los los 6 meses, cuando la lactancia materna no es posible o resulta insuficiente. Ayudan a cubrir necesidades de nutrientes como hierro y DHA —un ácido graso Omega 3— específico en una etapa en que se introducen los alimentos sólidos.

Las leches de crecimiento están adaptadas a las necesidades nutricionales de los niños a partir de los 12 meses. Su composición tiene un perfil proteico adaptado en cantidad y calidad, equilibran el perfil de grasas e hidratos de carbono en línea con los hábitos de ingesta actuales de los niños en España y se enriquecen con nutrientes deficitarios en la población infantil como hierro, vitamina D, calcio o DHA.¹

3. ¿Qué es una leche de crecimiento?

Es un preparado lácteo para niños de 1 a 3 años diseñado para ayudar a cubrir las necesidades nutricionales de estos niños aportando, entre otros nutrientes, más hierro, vitamina D, ácidos grasos omega-3 y menos proteínas que la leche de vaca.

Su finalidad es complementar la dieta del niño en una etapa de diversificación en la que todavía no se consumen con regularidad todos los grupos de alimentos necesarios.

4. ¿Es más adecuado ofrecer una leche de crecimiento que un vaso de leche de vaca?

Sí, su perfil proteico está mejor adaptado a las necesidades de los niños, tanto en cantidad como en calidad. Generalmente contienen menos proteína que la leche de vaca, pero la calidad de la misma es mayor puesto que incluye una mayor proporción de proteínas de lactosuero, que tienen una mayor cantidad de aminoácidos esenciales.

Al mismo tiempo, la leche de vaca aporta cantidades muy bajas de hierro y vitamina D, críticos en esta edad. Las leches de crecimiento, están enriquecidas en estos nutrientes, adaptándose mejor a las necesidades reales del niño.

5. ¿Qué necesidades especiales tienen los niños de 1 a 3 años?

Por kilo de peso requieren más nutrientes que los adultos. Por ejemplo, necesitan...

6 veces más vitamina D

4,5 veces más hierro

3,5 veces más yodo

2,5 veces más omega-3¹

6. ¿Qué déficits de ingesta son más frecuentes en la dieta infantil?

La evidencia científica en España y Europa señala que:

Más del 60% presenta déficit de vitamina D

Hasta un 25% ingiere poco hierro

Más del 80% consume insuficientes omega-3

La ingesta de proteínas es 3 a 4 veces mayor de lo recomendado

7. ¿Qué beneficios aporta la leche de crecimiento?

Las leches de crecimiento contribuyen a:

Mejorar la ingesta de vitamina D, hierro y omega-3.

Tienen un perfil graso mejor adaptado a las necesidades de los niños, con mejor contenido de grasa saturada y enriquecida en ácidos grasos mono y poliinsaturados, como los omega-3 antes mencionados.

Ajustar el aporte de proteínas, evitando excesos.

Facilitar la cobertura de nutrientes críticos en una etapa de rápido crecimiento.

En España, el Estudio EsNuPi (2019) ha demostrado que los niños consumidores de leches adaptada cumplen mejor con la pautas dietéticas recomendadas, tienen una adecuación más favorable de proteínas, grasas e hidratos de carbono, presenta la ingesta energética diaria adecuada y la ingesta de nutrientes deficitarios, como vitamina D, ácidos omega-3 o calcio, es significativamente mayor.

Los pediatras recomiendan la leche y los productos lácteos como parte de una dieta equilibrada. Dentro de esa recomendación, las leches de crecimiento son consideradas una opción útil a partir de los 12 meses para alcanzar los niveles recomendados de nutrientes esenciales.

Por otro lado, el aporte de azúcares añadidos en estas fórmulas es mínimo frente a otras fuentes comunes de la dieta porque la mayoría de marcas ha reformulado sus productos para limitar o incluso eliminar azúcares añadidos.

8. ¿Qué aporta un vaso de leche de crecimiento frente a uno de vaca?

De forma promedio, según datos de ANSES-Ciqual (2020) para leche de vaca y composiciones medias de fórmulas europeas, estas leches aportan:

×28 más hierro

×18 más vitamina D

3–6 más ácidos grasos omega-3

×2,5 menos proteínas

Son cifras de referencia publicadas por Specialised Nutrition Europe (SNE, 2024), que reflejan el objetivo de la categoría: aportar más de lo que suele faltar y menos de lo que sobra.

9. ¿Está demostrado científicamente su beneficio?

Por varias líneas de evidencia:

En España:

El Estudio EsNuPi confirma que las leches adaptadas contribuyen a un mejor estado nutricional, con mayor adecuación de macro y micronutrientes, frente a la leche de vaca.

Además, un estudio de intervención demostró que los niños que consumen leche enriquecida en hierro tenían un mejor estado de este mineral que los que no.

En Europa:

En Reino Unido, se ha demostrado que las fórmulas de crecimiento y/o suplementos son la vía más eficaz para alcanzar las recomendaciones de EFSA —la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria—, en especial en hierro y vitamina D8.

En Francia, los niños que consumen estas leches presentaban mayores ingestas de omega-3, hierro y vitamina D frente a los no que no.

En organismos expertos:

La ESPGHAN, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, las considera una herramienta útil para mejorar la ingesta de nutrientes clave en niños con riesgo de déficit, aunque deja su recomendación al criterio del profesional de la salud.

La EFSA ha avalado con dictámenes científicos el papel de la vitamina D, el hierro y el omega-3 en el desarrollo óseo, inmune y cognitivo.

10. ¿Son recomendadas por profesionales de la salud?

Tanto EFSA como ESPGHAN reconocen el valor de estas fórmulas. No obstante, su recomendación queda en manos del profesional de la salud en cada caso particular.

11. ¿Por qué son más caras que la leche de vaca?

Porque su composición está específicamente adaptada para los niños pequeños, con nutrientes añadidos y proteínas ajustadas. Ese valor añadido justifica la diferencia de precio frente a una leche básica.¹

¿Qué diferencia hay entre Puleva Peques y Puleva Max?

Estas dos leches de crecimiento ofrecen soluciones nutricionales específicas para dos etapas diferentes:

Puleva Peques 2: pensada para bebés a partir de 6 meses, cuando la lactancia materna no es posible o suficiente. Aporta omega-3 DHA y hierro, nutrientes esenciales para el desarrollo cerebral, visual y físico. Su formulación está diseñada para complementar la introducción progresiva de alimentos sólidos y apoyar un crecimiento equilibrado.

Puleva Peques 3: indicada a partir de 12 meses, en plena diversificación alimentaria. Proporciona omega-3 DHA, hierro, calcio, zinc, yodo, folato, vitamina E y 13 vitaminas esenciales y hasta 13 veces más hierro que la leche de vaca. Su variedad más consumida no contiene azúcares añadidos y está disponible en formatos con cereales, envases individuales para facilitar el consumo fuera del hogar y la fórmula Buenas Noches, con triptófano para favorecer el sueño reparador.

Puleva Max: diseñada a partir de los 36 meses, cuando la dieta ya es más variada, pero siguen existiendo déficits de ciertos nutrientes. Está enriquecida con omega 3-DHA, hierro, calcio, fósforo, zinc y 13 vitaminas, y aporta 24 veces más hierro que la leche de vaca y el 44% de la ingesta diaria recomendada de calcio. Se ofrece en versiones con cereales, sin lactosa y en envases individuales.