Miguel de Unamuno, sobre la envidia en España: "Es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual"

El "vicio nacional" de España. Un veneno que pudre un cuerpo carente de alma. Se cree que es un sentimiento arraigado al individualismo y al egoísmo o un pecado capital, pero para el escritor y filósofo español Miguel de Unamuno, figura central de la Generación del 98, no era más que una patología colectiva, "una epidemia de locura".

El análisis de Unamuno señala que el envidioso no es aquel que desea lo que el otro tiene, sino que desea que el otro no lo tenga, una "carencia del alma que se alimenta del fracaso ajeno". Seguramente se llevaría las manos a la cabeza si escucha un término popular y reciente como es "tener envidia sana".

Unamuno y la envidia como "vicio nacional"

El filósofo fue muy crítico con la sociedad española de su tiempo. La describió en su obra Abel Sánchez como un país que prefería la "mediocridad compartida" antes que el éxito ajeno, desentrañando dos conceptos claves:

El castigo al mérito: Según su visión de España, el éxito era visto como una ofensa personal hacia los demás (envidia).

Incapacidad de amar: Trágicamente, el envidioso pierde la capacidad de amar. Hoy se perdería la popular frase de "amar nos hace humanos". Para Unamuno, la envidia despoja su propia humanidad.

Los puntos claves de la envidia

"Es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual", es una de las frases y reflexiones más recurrentes e importantes de Unamuno. Para entenderla da varios conceptos claves:

Hambre espiritual: El filósofo sugiere que el envidioso no desea lo que el otro tiene o consigue, sino que desea directamente que no lo tenga.

La envidia en su obra: El concepto es el eje central de Abel Sánchez, publicado en 1917, reinterpretando el mito de la Biblia de Caín y Abel para desentrañar cómo la envidia corroe "la identidad española".

El Cainismo: Este término lo popularizó a la hora de describir la tendencia que tenían (y tienen) los españoles a dividirse y destruirse mutuamente. Una lucha "fratricida" la cual consideraba más destructiva que cualquier crisis que pudiera haber, ya sea económica o política.

El motor de la historia

Para Unamuno, España estaba atrapada en un ciclo interno de conflicto consigo misma, destapando las disputas políticas:

Los conflictos no son por la ideología: Las guerras civiles y las disputas políticas en España son, para el filósofo, "máscaras" de una envidia profunda. Odiar al vecino de al lado, no por sus ideas, sino por su propia existencia.