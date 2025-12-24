José Luis Ábalos y su 'mensaje de Navidad' desde prisión: "Una noche de vacío en la celebración"

Es Nochebuena. Es momento de emociones, de ilusiones, de recuerdos. De presencias y de ausencias. Y es momento de mensajes de todo tipo, también en la política. José Luis Ábalos no ha querido fallar a la fecha que es y ha publicado un emotivo mensaje desde Soto del Real, donde se encuentra en prisión provisional por su presunto papel en la trama de las mascarillas.

En un tuit publicado a través de la cuenta renombrada 'En el nombre de Ábalos' y gestionada por personas de su entorno, el exministro de Transportes y ex secretario general del PSOE se abre por la llegada de la Navidad. Habla de una noche "de recuerdos vividos, de vacío en la celebración, sin felicitaciones".

Desde la cárcel, Ábalos lamenta que "hoy es la primera vez en 66 años que no compartiré esta noche con mi madre" y también la primera "en 45 años que tampoco lo haré con mis cinco hijos".

"La de hoy es una noche que siempre se la he dedicado porque me llenan de vida y que no se siente igual sin compartirla con ellos", expone con evidente dolor en sus palabras.

El que fuera peso pesado del Gobierno y del PSOE se acuerda del resto de internos y de los funcionarios "que en un día tan señalado trabajan en los centros penitenciarios españoles garantizando el funcionamiento". Para todos ellos, confiesa, será una noche difícil, de "vacíos" y sin espacio para las fiestas, pero sí para pensar en el futuro.

Ábalos lo hace "con la esperanza y la ilusión de que todos nuestros seres queridos siguen muy cerca de nosotros a pesar de los muros", culmina sin querer hacer referencias explícitas de carga política.

La Navidad le llega tanto a Ábalos como a su exasesor Koldo García a punto de cumplir su primer mes en prisión provisional. Ambos entraron en Soto del Real el pasado 27 de noviembre al considerar el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que presentaban un riesgo "extremo" de fuga.