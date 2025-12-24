Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
José Luis Ábalos y su 'mensaje de Navidad' desde prisión: "Una noche de vacío en la celebración"
Política
Política

José Luis Ábalos y su 'mensaje de Navidad' desde prisión: "Una noche de vacío en la celebración"

El exministro de Transportes y ex secretario general del PSOE, en prisión provisional en Soto del Real desde hace casi un mes, publica un emotivo mensaje en sus redes.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
José Luis Ábalos, abatido en una imagen en el Congreso este mes de julio
José Luis Ábalos, abatido en una imagen en el Congreso este mes de julioEuropa Press via Getty Images

Es Nochebuena. Es momento de emociones, de ilusiones, de recuerdos. De presencias y de ausencias. Y es momento de mensajes de todo tipo, también en la política. José Luis Ábalos no ha querido fallar a la fecha que es y ha publicado un emotivo mensaje desde Soto del Real, donde se encuentra en prisión provisional por su presunto papel en la trama de las mascarillas.

En un tuit publicado a través de la cuenta renombrada 'En el nombre de Ábalos' y gestionada por personas de su entorno, el exministro de Transportes y ex secretario general del PSOE se abre por la llegada de la Navidad. Habla de una noche "de recuerdos vividos, de vacío en la celebración, sin felicitaciones".

Desde la cárcel, Ábalos lamenta que "hoy es la primera vez en 66 años que no compartiré esta noche con mi madre" y también la primera "en 45 años que tampoco lo haré con mis cinco hijos". 

"La de hoy es una noche que siempre se la he dedicado porque me llenan de vida y que no se siente igual sin compartirla con ellos", expone con evidente dolor en sus palabras.

El que fuera peso pesado del Gobierno y del PSOE se acuerda del resto de internos y de los funcionarios "que en un día tan señalado trabajan en los centros penitenciarios españoles garantizando el funcionamiento". Para todos ellos, confiesa, será una noche difícil, de "vacíos" y sin espacio para las fiestas, pero sí para pensar en el futuro.

Ábalos lo hace "con la esperanza y la ilusión de que todos nuestros seres queridos siguen muy cerca de nosotros a pesar de los muros", culmina sin querer hacer referencias explícitas de carga política. 

La Navidad le llega tanto a Ábalos como a su exasesor Koldo García a punto de cumplir su primer mes en prisión provisional. Ambos entraron en Soto del Real el pasado 27 de noviembre al considerar el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que presentaban un riesgo "extremo" de fuga.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 