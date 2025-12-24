Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Rosa Villacastín dice cómo cree que va a ser el mensaje navideño de Felipe VI: "Letizia le da pautas desde hace tiempo"
La escritora es muy clara.

Juan De Codina
Montaje del rey Felipe VI y Rosa Villacastín.
Montaje del rey Felipe VI y Rosa Villacastín.Getty Images / Mañaneros (Fotomontaje: HuffPost)

La periodista y escritora Rosa Villacastín ha dado su opinión en Mañaneros, programa de La 1 presentado por Javier Ruiz, sobre lo que cree que va a ser el discurso anual de Navidad del rey Felipe VI y ha dejado algún que otro apunte.

Cada 24 de diciembre el rey da un discurso grabado y emitido en televisión para todos los ciudadanos españoles, en el que hace un repaso de la actualidad y este año va a ser inédito porque va a ser la primera vez que lo va a hacer de pie.

Villacastín ha opinado en la televisión pública que cree que "hablará muy bien" y que, por lo tanto, "no se atascará, que a veces lo hace". Ha destacado que Letizia le ha dado "pautas desde hace mucho tiempo".

¿De qué va a hablar el rey? Villacastín responde

La escritora ha creído firmemente que Felipe VI no va a hablar "nada" de su padre, el rey emérito Juan Carlos I, que ha estado en el foco de la polémica y el debate tras la reciente publicación de sus memorias, Reconciliación, que fueron lanzadas en Francia en el mes de noviembre y en España este mismo mes de diciembre.

"De su padre y de su madre le dará las gracias, pero sé que va a dar las gracias a Letizia, a sus hijas, en fin, a lo que es la familia que en este momento está, porque tampoco va a nombrar ni a sus hermanas", ha destacado.

Gaza, así como la DANA en 2024

El discurso de Felipe VI en 2024 estuvo centrado en las víctimas de la DANA, siendo 230 en la provincia de Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Málaga. Según Villacastín, es posible que este año "toque" el conflicto entre Palestina e Israel.

"Posiblemente, el tema de Gaza, que es tan sangrante, que es tan tremendo, pero tocándolo despacito, que aquí a los judíos se les trata muy bien", ha dejado caer. No se ha olvidado del gran problema de la vivienda: "El tema de la vivienda de los jóvenes yo creo que sí lo va a tocar, y hace bien en abordarlo".

La importancia se la da por la cantidad de "jóvenes que están añorando a Franco, pues la monarquía tiene que ganarse a la gente joven".

"El rey es una figura, que no tiene poder, digamos, que cuando falla, como el rey Juan Carlos, es muy mal acogido por todo el mundo... Yo creo que él lo que quiere es separarse de lo que ha sido y ya lo ha hecho", ha rematado.

