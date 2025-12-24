Feijóo envía a la jueza de la DANA sus whatsapps con Mazón y pide declarar por videoconferencia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; y el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; en una imagen de archivo.

Alberto Núñez Feijóo ha remitido este miércoles al Juzgado de Instrucción de Catarroja los whatsapps que se mandó con Carlos Mazón el día de la DANA. En su mensaje, el presidente del PP ha solicitado al juzgado responsable de la causa que su comparecencia como testigo del 9 de enero se haga a través de medios telemáticos.

Sobre los whatsapps, el PP señala que fue la jueza la que ofreció la posibilidad de remitirlos al juzgado, una indicación "voluntaria" que Feijóo ha atendido "en un acta notarial que da fe de todos y cada uno de los mensajes recibidos en ese día por parte del 'expresident', así como el contexto en que se produjeron para su mejor comprensión", como recoge Europa Press.

Desde Génova aclaran que Feijóo y Mazón se intercambiaron únicamente mensajes por WhatsApp "sin que se establecieran llamadas ni correos electrónicos o cualquier otro sistema de comunicación".

La jueza citó a declarar, en calidad de testigo, al líder nacional del PP a petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

La instructora justificó su decisión en que este testigo podría "dar razón de los comentarios" que Mazón, por entonces presidente de la Generalitat Valenciana, pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en estas diligencias previas, "sobre la información que iba recibiendo".

Fuentes del PP han señalado a Europa Press que en su escrito, Feijóo traslada al juzgado "su absoluta disposición a colaborar con la instrucción" y con el añadido del "obligado respeto que merecen las víctimas de la dana y a sus familiares".

A este respecto, trasladan que el partido "no solo confía plenamente en la justicia", sino "que no va a contribuir a su descrédito iniciado por parte del Gobierno de España". "No hay 'lawfare' en nuestro país y las decisiones de los jueces, no se combaten, se acatan", remarca el partido encabezado por Núñez Feijóo.