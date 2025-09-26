El síntoma temprano del cáncer de vejiga que no puede pasar desapercibido

El abordaje más optimista de este cáncer, el quinto tumor con mayor incidencia en nuestro país (1), pasa por la prevención del tabaquismo y por el diagnóstico precoz. La hematuria o sangre en la orina es el primer síntoma que nos ha de poner en alerta (2).

A lo largo de 2025 se diagnosticarán alrededor de 22.500 nuevos casos de cáncer de vejiga en nuestro país que confirman este como el quinto tumor con mayor incidencia en España —el cuarto en el caso de los hombres y la sexta causa de fallecimiento entre ellos— (1).

Hace años que las investigaciones confirmaron el tabaquismo como la principal causa conocida del cáncer de vejiga: en torno al 50% de todos los casos diagnosticados tienen relación con el tabaco (2). Múltiples productos carcinógenos contenidos en los cigarrillos son absorbidos y eliminados por la orina, afectando en gran medida a las células de la pared de nuestra vía urinaria, y la magnitud de los daños ocasionado por el tumor se corresponde son la intensidad y duración del tabaquismo.

Para la comunidad científica, el cáncer de vejiga es un importante reto oncológico debido a su complejidad biológica y clínica, que requiere la participación de un equipo multidisciplinario que incluya urólogos, patólogos, oncólogos, radiólogos, oncólogos radioterapeutas y otros especialistas. Entre todos los especialistas pueden definir el enfoque adecuado para cada paciente en función del estadio y el tipo de cáncer y mejorar los resultados en los miles de pacientes que se diagnostican cada año.

El síntoma temprano, clave para el diagnóstico

La vejiga es un órgano hueco donde se almacena la orina. La pared de la vejiga está dividida en distintas capas y la más interna, la que está en contacto con la orina, es la mucosa revestida del epitelio urotelial o de transición. A continuación, se encuentra el músculo, y una tercera capa externa donde se ubican los vasos sanguíneos y los nervios (2). Los tumores en este órgano ocurren principalmente en la membrana interna de la vejiga, originándose en las células uroteliales de las vías urinarias y se denomina carcinoma urotelial (3). Otros tipos mucho menos frecuentes son el carcinoma escamoso, el adenocarcinoma, el carcinoma de células pequeñas o el sarcoma(3).

"El cáncer de vejiga es una de las enfermedades oncológicas más frecuentes, especialmente en varones mayores de 50 años(4). Está entre los cinco tumores más diagnosticados en hombres en Europa (5)", destaca el doctor Daniel Pérez Fentes, coordinador nacional del Grupo UroOncología de la Asociación Española de Urología (AEU) y urólogo del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Ahora bien, señala el especialista, este cáncer "tiene un muy buen pronóstico cuando se diagnostica a tiempo”, pero para ello hay que saber identificar las señales de alerta.

El síntoma principal detrás de un tumor en la vejiga es la aparición de sangre en la orina, que puede detectarse a simple vista o con un análisis de orina

El síntoma principal detrás de un tumor en la vejiga es la aparición de sangre en la orina (hematuria) sin dolor ni molestias fuertes asociadas, que puede detectarse a simple vista o en un análisis de orina (2). Ante la presencia de hematuria hay que consultar inmediatamente con el médico, aunque este puede ser síntoma de otras enfermedades, como cálculos en vías urinarias o infecciones de orina (2).

También pueden aparecer molestias urinarias, necesidad de orinar con más frecuencia y en poca cantidad, dolor, escozor al orinar o ganas de orinar justo después de acabar de hacerlo (2).

La aparición de este síntoma suele producirse en fases tempranas de la enfermedad lo que es una ventaja respecto al tratamiento y pronóstico (2). "Tiene un síntoma muy llamativo, pero que no siempre se interpreta como algo grave. La gente lo ve, pero muchas veces lo deja pasar”, afirma la especialista, Aránzazu González del Alba, coordinadora de la Unidad de Tumores Genitourinarios del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y presidenta del Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG). Porque ese es el problema: muchos desconocen esa relación, hematuria-cáncer de vejiga, y eso puede retrasar el diagnóstico durante meses. Según una encuesta de la World Bladder Cancer Patient Coalition sobre el conocimiento de la enfermedad y sus síntomas, realizado sobre más de 1.100 pacientes diagnosticados con cáncer de vejiga, hasta el 64% de ellos desconocía que la sangre visible en la orina era un síntoma de cáncer de vejiga (6).

Tratamientos con enfoques personalizados

Con el diagnóstico en la mano, el tratamiento al que se somete al paciente depende del estadio del tumor y la probabilidad de éxito, realmente alta cuando el cáncer no ha llegado al músculo y está en estadio 0 y 1(2). Esos tumores localizados pueden tratarse solo con cirugía para extraerlo, el resto suelen requerir cistectomía radical(2).

En el caso del cáncer de vejiga músculo invasivo, la cistectomía radical, o sea, la extirpación total de la vejiga, sigue siendo el tratamiento de elección (2). Además, un alto porcentaje de ellos necesitará tratamiento intravesical y, los más avanzados, tratamientos sistémicos más complejos (2).

Según la misma encuesta, un 27% de los pacientes que participó en ella fue sometido a una cistectomía radical, asociado a un diagnóstico tardío de más de seis meses desde la aparición de los síntomas (6).

“No hay un tratamiento estándar que sirva para todos los pacientes. Se necesita un enfoque muy personalizado" Daniel Pérez Fentes,

coordinador nacional del Grupo UroOncología de la Asociación Española de Urología (AEU)

“No hay un tratamiento estándar que sirva para todos los pacientes. Se necesita un enfoque muy personalizado", explica el doctor Pérez Fentes. Y aunque hay numerosos ensayos clínicos en marcha para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes, no se trata solo de medicamentos (7). “Necesitamos que el diagnóstico anatomopatológico y molecular sea muy preciso, que los servicios de oncología médica, urología y radioterapia estemos perfectamente coordinados. Todo eso redunda en un mejor pronóstico”, demanda el especialista.

Bibliografía

1. SEOM. Las cifras del cáncer en España 2025. Disponible en: https://seom.org/images/LAS_CIFRAS_DMC2025.pdf. Último acceso: septiembre 2025

2. SEOM. Cáncer de vejiga. Disponible en: https://seom.org/info-sobre-el-cancer/vejiga. Último acceso: septiembre 2025

3. American Cancer Society. ¿Qué es el cáncer de vejiga? Disponible en: https://www.cancer.org/es/cancer/tipos/cancer-de-vejiga/acerca/que-es-cancer-de-vejiga.html. Último acceso: septiembre 2025

4. National Cancer Institute: Cancer Stat Facts: Bladder Cancer - Percent of New Cases by Age Group. Disponible en: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/urinb.html. Último acceso: septiembre de 2025.

5. World Health Organization. International Agency for Research on Cancer. Europe Fact Sheet. Disponible en: https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/908-europe-fact-sheet.pdf Último acceso: septiembre 2025.

6. World Bladder Cancer Patient Coalition. Patient & Carer Experiences with Bladder Cancer Findings from a Global Survey. Disponible en: https://worldbladdercancer.org/wp-content/uploads/2023/06/WBCPC-Patient-Survey-Report-Executive-Summary-2.pdf. Último acceso: septiembre 2025

7. Ramos-Laguna E, et al. Novedades en el tratamiento del tumor de vejiga músculo invasivo. Revista Electrónica de PortalesMedicos, 2025. Disponible en: https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/novedades-en-el-tratamiento-del-tumor-de-vejiga-musculo-invasivo/. Último acceso: septiembre 2025

*Publicación de carácter orientativo y divulgativo, no debe someterse a tratamientos ni seguir consejos sin dirigirse antes a un Profesional Sanitario. No puede interpretarse que el contenido puede sustituir al diagnóstico realizado por un Profesional Sanitario. Ante cualquier duda respecto a su contenido por favor diríjase a su Profesional Sanitario.