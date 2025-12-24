El delegado del Gobierno en Extremadura presidirá la gestora del PSOE hasta el congreso extraordinario

El delegado del Gobierno en Extremadura, el socialista José Luis Quintana Álvarez, presidirá la Comisión Gestora que coordinará la actividad del PSOE hasta la celebración del congreso extraordinario después de la debacle electoral y la dimisión del líder regional, Miguel Ángel Gallardo.

La Secretaría de Organización del PSOE ha nombrado este miércoles la composición de dicha comisión que estará formada además por los siguientes vocales: María José Pulido Pérez, Pablo Iglesias Ordóñez e Irene Pozas, de la provincia de Cáceres; y Gonzalo Romero Barba, Carmen Yáñez Quirós, Ana María Fernández Rodríguez y José María Ramírez Morán, de la provincia de Badajoz.

De esta forma, cinco de los ocho miembros representan a la provincia pacense y tres a la cacereña; y los elegidos proceden de ámbitos que van desde el municipalismo, la igualdad o la juventud.

A partir de este momento, la Comisión Gestora se encargará de garantizar el funcionamiento organizativo y convocar y supervisar los procesos democráticos internos hasta que se elija la nueva Ejecutiva Regional.

Los encargados de guiar este proceso serán el exalcalde de Don Benito (Badajoz) de 2015 a 2023, y actual delegado del Gobierno, José Luis Quintana, una persona de máxima confianza del líder socialista, Pedro Sánchez, a quien representó incluso en el Comité Organizador de las primarias del PSOE.

Por su parte, María José Pulido Pérez es la vicesecretaria general de Organización Abierta y Políticas Públicas del PSOE de la provincia de Cáceres; fue directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura entre 2007 y 2011; y concejala y primera teniente alcalde en el Ayuntamiento de Cáceres en la anterior legislatura.

También son vocales Gonzalo Romero Barba, edil en Herrera del Duque y diputado electo por la provincia de Badajoz (número nueve); y Ana María Fernández Rodríguez que ocupaba el número 14 por esta provincia y que no ha revalidado su escaño en la Asamblea al lograr el PSOE diez diputados en la misma.

Fernández es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como secretaría de Educación y Formación Profesional.

De la gestora nombrada este miércoles forma parte una histórica dirigente socialista: Carmen Yáñez Quirós, primera teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Mérida y concejala delegada de Hacienda, Patrimonio, Gabinete Jurídico, Transparencia y Gobierno Abierto desde 2019.

Yáñez es además vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz, en la que es diputada delegada del Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio.

La Ejecutiva Provincial del PSOE de Cáceres tiene representación igualmente a través de Pablo Iglesias Ordóñez, que es adjunto a la Secretaria de Organización, alcalde de Hernán Pérez, y presidente de la Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata.

El alcalde de Almendralejo (Badajoz), José María Ramírez Morán, en dos etapas de 2000 a 2011, y de 2019 a la actualidad; e Irene Pozas García, portavoz y secretaria de Educación y Nuevos Derechos en el PSOE provincial de Cáceres y secretaria general de Juventudes Socialistas de la provincia cacereña desde 2022 completan la lista.