Carla Antonelli ficha por Más Madrid tras dejar el PSOE: "El regreso"

La exdiputada del PSOE Carla Antonelli formará parte de la lista de Más Madrid para las elecciones a la Asamblea de la Comunidad el próximo 28 de mayo. En concreto, ocupará el quinto puesto, por lo que tendría casi asegurada su presencia en la Cámara durante la próxima legislatura.

La histórica activista abandonó hace unos meses el PSOE por las discrepancias internas en torno a la ley trans y la postura enfrentada que mantenía con algunos miembros destacados del partido a este respecto como Carmen Calvo.

"Hoy he solicitado mi baja de la militancia en el PSOE. Pero, aun así, de lo que no podré cursar nunca baja es de mi naturaleza socialista que va en vena, fui, soy y seré socialista, donde quiera que esté y cual sea el ámbito de la vida. Con un inmenso y profundo dolor, (me marcho) de una formación política para la que he pedido el voto desde hace 45 años. Desde aquel 13 de agosto de 1977 que aparecí en prensa escrita de la época y me calificaron de 'travestí politizado'", señalaba Antonelli el pasado octubre en Twitter.

La dirigente dejaba el PSOE después de que su partido demorara la aprobación de la ley trans en el Congreso y presentara enmiendas sobre el cambio registral de sexo de menores de edad. Los socialistas pedían que se exigiera un aval judicial para el cambio registral de sexo de los menores de entre 14 y 16 años y restringir la reversibilidad del cambio de sexo a dos veces. Ninguna de estas peticiones fue, finalmente, incorporada a la ley, aprobada en el Congreso el pasado 16 de febrero.

Tras apoyar de forma pública a Irene Montero en un acto de Podemos o a Yolanda Díaz en la presentación de su candidatura para las generales con Sumar, la cuenta oficial de Más Madrid en Twitter ha publicado un vídeo donde se ve a Antonelli sentada junto a la líder de la formación, Mónica García, en el patio de butacas de un cine. "Si existiera una película sobre tu vida, ¿cómo continuaría esa cinta a partir de 2023?", le pregunta García. "Yo la llamaría 'El regreso'", responde tajante ella.

"Es un placer darte la bienvenida a Más Madrid, Carla. Bienvenidas siempre todas las personas luchadoras, con la mirada en el futuro y que trabajan por un Madrid diverso, libre y alegre", ha escrito después Mónica García en Twitter.

Carla Antonelli se convirtió en 2011 en la primera diputada trans de España y fue parlamentaria del PSOE en la Asamblea de Madrid hasta el año 2021.