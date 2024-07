Begoña Gómez declara este viernes ante el juez sin saber qué indicios de delito hay contra ella

Begoña Gómez tiene una cita este viernes a las 10.00h. en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. La mujer del presidente del Gobierno tendrá que declarar hoy en calidad de investigada después de que el juez Juan Carlos Peinado admitiera a trámite en abril una denuncia de Manos Limpias contra ella por un supuesto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Tras 76 días de sucesivas informaciones publicadas sobre la actividad profesional de Gómez, la esposa de Pedro Sánchez tendrá la oportunidad de responder a las preguntas del juez pese a que desde su defensa se señala que Gómez todavía no sabe exactamente por qué indicios de delito se le investiga.

Cabe recordar que el escrito de denuncia de Manos Limpias, de apenas siete páginas, se fundamentaba en informaciones publicadas en diarios digitales. En concreto, ocho recortes de prensa que, posteriormente, algunos se demostraron falsos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su mujer, Begoña Gómez. Alex Zea/Europa Press via Getty Images

En líneas generales, puede decirse que la causa contra Begoña se sustenta en tres grandes bloques: la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid, su papel en el rescate de Air Europa y la adjudicación de contratos públicos para el empresario Juan Carlos Barrabés, profesor en uno de los másteres que ella codirigía en la Universidad.

La UCO no encontró ni un sólo indicio de delito

En la investigación preliminar, la UCO ya emitió un informe en el que se reflejaba que no se había hallado ni un solo indicio que apuntara a una supuesta influencia de Gómez en el rescate de la aerolínea Air Europa y en las adjudicaciones a Barrabés, las dos principales acusaciones en las que se basaba la denuncia de Manos Limpias.

Con este informe en la mano, la Fiscalía solicitó en mayo el archivo de la investigación. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid avaló que se mantuviera activa pese a que también determinó que era muy pronto atribuir a Begoña Gómez "indicios de un delito concreto".

La Audiencia, siguiendo la tesis de la UCO, señaló como “una simple conjetura” la vinculación de la esposa de Sánchez con el rescate a Globalia (Air Europa), pero sí vio como "datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación” los escritos firmados por la esposa del presidente que presuntamente influyeron en los contratos adjudicados a Barrabés.

En los últimos días, la defensa de Begoña Gómez ha enviado diferentes recursos al juez Peinado para conocer exactamente de qué se le acusa. "Máxime si tenemos en cuenta que está citada a declarar en unos días sobre unos hechos que desconoce”, señalaba. El juez respondió este miércoles asegurando de forma general que la investiga por sus actos "desde que su esposo es presidente del Gobierno" y sin especificar en su auto ninguno de los contratos por los que dice que Begoña Gómez sigue investigada.

En el mismo escrito, Peinado recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid limitó qué hechos "eran merecedores de ser investigados", pero también señala que, después de dicha resolución, el magistrado admitió a trámite una querella interpuesta por la asociación ultracatólica Hazteoír, que pidió investigar "nuevos hechos" pero que el juez tampoco precisa.

En todo caso, los contratos que Peinado puede investigar son los que supusieron una partida de dinero público estatal y no europeo, después de que la Fiscalía Europea haya asumido la investigación; en concreto, tres contratos adjudicados por la entidad pública Red.es a la UTE formada por Innova Next y Escuela de Negocios The Valley.

La Complutense, en el punto de mira

En todo caso, ni por el rescate de Air Europa ni por los contratos de Barrabés, Gómez habría obtenido beneficio económico. Lo que sí se investigara es si hubo algún tipo de acto lucrativo en alguno de los dos másteres que impartió en la Universidad Complutense y en el software de 210.000 euros que diferentes empresas aportaron a la cátedra que dirigía la esposa del presidente y que, presuntamente, ella habría registrado posteriormente a su nombre. El rector de dicha Universidad, Joaquín Goyache, también está citado como testigo este viernes.

Dicha tecnología se ofrece, en todo caso, gratuitamente a las pequeñas y medianas empresas. De hecho, en la web de la plataforma se especifica: "El uso de este software no tiene coste, y puede ser utilizada por cualquier empresa que quiera transitar el camino hacia la sostenibilidad. Además, tanto la Universidad Complutense de Madrid como el resto de sus colaboradores llevan a cabo su gestión sin ningún ánimo de lucro".

La expectación en torno a la declaración de Begoña Gómez ante el juez Peinado es máxima. Ya se sabe que la mujer del presidente del Gobierno evitará entrar a pie como una ciudadana más por la puerta principal de los juzgados. En su lugar, lo hará en coche por el garaje alegando "motivos de seguridad". Lo que sí está aún pendiente de decidir es si el juez Peinado atenderá a su solicitud y prohibirá la filmación en vídeo de su declaración, dejando sólo grabada la voz para evitar que dichas imágenes acaben filtrándose posteriormente a los medios de comunicación.