Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Preguntan a quien pudo suceder a Manuel Fraga si "tenía mala leche" y acaba saliendo Aznar en la respuesta
Política
Política

Preguntan a quien pudo suceder a Manuel Fraga si "tenía mala leche" y acaba saliendo Aznar en la respuesta

El politólogo Jorge Verstrynge, quien fue secretario general de la Alianza Popular que acabó integrada en el PP, ha publicado sus 'Memorias de un transeúnte' y ha dejado una entrevista en 'El País' que no tiene desperdicio.

Antón Parada
Antón Parada
Combo de imágenes de Manuel Fraga y José María Aznar, respectivamente.
Combo de imágenes de Manuel Fraga y José María Aznar, respectivamente.Getty Images

Bajo el título de Memorias de un transeúnte, el politólogo Jorge Verstrynge ha publicado sus vivencias y recuerdos de una carrera política que le ha llevado por distintas etapas ideológicas con pasos por diferentes formaciones. Una de ellas, la más conocida, fue cuando llegó a secretario general de Alianza Popular (AP), el germen del que posteriormente surgiría la unión conservadora que dio lugar al Partido Popular.

Lógicamente, Verstrynge fue una persona muy cercana al líder de AP, una figura que pasó de ser ministro de Franco a una pieza clave de la Transición o simplemente un político que se tambaleaba en sus últimos compases: Manuel Fraga Iribarne. En una entrevista con El País, Verstrynge realiza un repaso por sus inicios y mantiene que sigue siendo nacionalbolchevique y populista, al tiempo que desvela que trató de evitar que Alianza Popular fuese de derechas. Pero, en medio de esas preguntas y respuestas, ha surgido una cuestión personal sobre una de esas cosas que se decían sobre Fraga y que, en fin, tampoco era muy difícil de imaginárselo.

Ante la pregunta de "¿Fraga tenía mala leche?", Verstrynge ha acabado realizando un exhaustivo retrato del talante político del también expresidente de la Xunta de Galicia, pero no se ha quedado ahí y sirve perfectamente para plasmar a un sector de la derecha conservadora posterior al de quien fue ministro de Turismo en el franquismo. Por ejemplo, al expresidente del Gobierno José María Aznar.

Verstrynge: "Una parte de AP, yo incluido, quedamos estupefactos. ¡Se ha vuelto loco!"

Vale, pero ¿confirma lo de la mala leche? A bote pronto, el politólogo y profesor universitario ha dado una respuesta inicial más gallega que el propio Fraga -no parecía complicado-, indicando que "depende con quien, lo cual es peor, depende de si trataba a un marqués o un subordinado". No ha aclarado con cuál de ellos mostraría mal genio, pero sí ha querido desmontar hipérboles: "Pero no hay que exagerar: no era un tirano, pero si veía que no había forma de llegar a una solución, se imponía".

A juicio de Verstrynge, Fraga "era un tipo paradójico: generoso y duro, de una gran cultura, con gran capacidad memorística, con gran sentido del servicio, pero al mismo tiempo con una ambición de poder muy importante". Con todo, el politólogo, que reconoce que incluso Fraga le "preparó para sucederle", ha expuesto que había ciertos factores que "lo terminaba jodiendo". Concretamente, "cuando llegaba un sondeo que le daba subidas lo terminaba jodiendo, porque volvía a planteamientos más radicales".

"Al lado del obispo, empezó a decir que no al divorcio, que no al aborto..."

De esta forma, todo ha desembocado en una anécdota en la que Verstrynge ha ilustrado como se acababa "jodiendo" Fraga. "En las últimas elecciones en las que participé vinieron buenos datos", recuerda en relación a las encuestas. "Entonces, en un mitin en Valencia o Alicante, no recuerdo, al lado del obispo, empezó a decir que no al divorcio, que no al aborto…", añade a renglón seguido para explicar cómo se sintieron algunos compañeros de filas: "Una parte de AP, yo incluido, quedamos estupefactos. ¡Se ha vuelto loco!".

Para cerrar el tema, Verstrynge también ha remachado que no era un problema estrictamente de Fraga, sino que es una cuestión común en la derecha. "La derecha española enloquece cuando ve el poder cerca o cuando ve que se le escapa", sentencia el politólogo, subrayando que "lo he visto en Fraga, también en Aznar".

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 