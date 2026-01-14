Preguntan a quien pudo suceder a Manuel Fraga si "tenía mala leche" y acaba saliendo Aznar en la respuesta

Bajo el título de Memorias de un transeúnte, el politólogo Jorge Verstrynge ha publicado sus vivencias y recuerdos de una carrera política que le ha llevado por distintas etapas ideológicas con pasos por diferentes formaciones. Una de ellas, la más conocida, fue cuando llegó a secretario general de Alianza Popular (AP), el germen del que posteriormente surgiría la unión conservadora que dio lugar al Partido Popular.

Lógicamente, Verstrynge fue una persona muy cercana al líder de AP, una figura que pasó de ser ministro de Franco a una pieza clave de la Transición o simplemente un político que se tambaleaba en sus últimos compases: Manuel Fraga Iribarne. En una entrevista con El País, Verstrynge realiza un repaso por sus inicios y mantiene que sigue siendo nacionalbolchevique y populista, al tiempo que desvela que trató de evitar que Alianza Popular fuese de derechas. Pero, en medio de esas preguntas y respuestas, ha surgido una cuestión personal sobre una de esas cosas que se decían sobre Fraga y que, en fin, tampoco era muy difícil de imaginárselo.

Ante la pregunta de "¿Fraga tenía mala leche?", Verstrynge ha acabado realizando un exhaustivo retrato del talante político del también expresidente de la Xunta de Galicia, pero no se ha quedado ahí y sirve perfectamente para plasmar a un sector de la derecha conservadora posterior al de quien fue ministro de Turismo en el franquismo. Por ejemplo, al expresidente del Gobierno José María Aznar.

Verstrynge: "Una parte de AP, yo incluido, quedamos estupefactos. ¡Se ha vuelto loco!"

Vale, pero ¿confirma lo de la mala leche? A bote pronto, el politólogo y profesor universitario ha dado una respuesta inicial más gallega que el propio Fraga -no parecía complicado-, indicando que "depende con quien, lo cual es peor, depende de si trataba a un marqués o un subordinado". No ha aclarado con cuál de ellos mostraría mal genio, pero sí ha querido desmontar hipérboles: "Pero no hay que exagerar: no era un tirano, pero si veía que no había forma de llegar a una solución, se imponía".

A juicio de Verstrynge, Fraga "era un tipo paradójico: generoso y duro, de una gran cultura, con gran capacidad memorística, con gran sentido del servicio, pero al mismo tiempo con una ambición de poder muy importante". Con todo, el politólogo, que reconoce que incluso Fraga le "preparó para sucederle", ha expuesto que había ciertos factores que "lo terminaba jodiendo". Concretamente, "cuando llegaba un sondeo que le daba subidas lo terminaba jodiendo, porque volvía a planteamientos más radicales".

"Al lado del obispo, empezó a decir que no al divorcio, que no al aborto..."

De esta forma, todo ha desembocado en una anécdota en la que Verstrynge ha ilustrado como se acababa "jodiendo" Fraga. "En las últimas elecciones en las que participé vinieron buenos datos", recuerda en relación a las encuestas. "Entonces, en un mitin en Valencia o Alicante, no recuerdo, al lado del obispo, empezó a decir que no al divorcio, que no al aborto…", añade a renglón seguido para explicar cómo se sintieron algunos compañeros de filas: "Una parte de AP, yo incluido, quedamos estupefactos. ¡Se ha vuelto loco!".

Para cerrar el tema, Verstrynge también ha remachado que no era un problema estrictamente de Fraga, sino que es una cuestión común en la derecha. "La derecha española enloquece cuando ve el poder cerca o cuando ve que se le escapa", sentencia el politólogo, subrayando que "lo he visto en Fraga, también en Aznar".