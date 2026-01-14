Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE de Extremadura, renuncia a su acta de diputado y dejará de ser aforado

Miguel Ángel Gallardo, exnúmero uno del PSOE extremeño y el que fuera candidato a presidir la Junta de Extremadura el pasado mes de diciembre -en unas elecciones que se saldaron con una contundente victoria del bloque de la derecha y ultraderecha-, ha comunicado por sorpresa este miércoles su renuncia al acta como diputado de la Asamblea. Este movimiento le despoja de manera inmediata de su condición de aforado.

"Esta misma mañana he comunicado a la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura mi renuncia al acta de diputado en la Asamblea", ha asegurado Gallardo antes de asegurar que "ha sido un honor servir y compartir tantos años de compromiso, esfuerzo y aprendizaje". Asimismo ha confirmado que da "un paso al lado" para preservar su "dignidad y recuperar la serenidad". Finalmente ha agradecido "de corazón a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible este camino".

Actualmente, el PSOE extremeño se encuentra liderado por una Comisión Gestora tras la dura derrota de la formación en las elecciones del pasado 21 de diciembre, en las que la candidatura de Gallardo tan solo logró un 25,7% de los votos, perdiendo un total de diez escaños.

El batacazo electoral no fue fruto de la casualidad, ni siquiera para la plana mayor del PSOE, que incluso señaló que Gallardo no había sido el candidato adecuado. Así lo señaló de forma pública la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Estas palabras pronunciadas por la vicepresidenta del Gobierno se referían al proceso judicial en el que Gallardo se encuentra envuelto desde hace más de un año. Hay que recordar que el exlíder socialista de Extremadura fue citado a declarar ante la justicia junto al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, debido al nombramiento de este último como Jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz..

Procesamiento contra Gallardo y David Sánchez

Tras su declaración a finales de 2024, la jueza decidió procesar a ambos al ver claros indicios por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en abril del pasado año. Esto provocó que de manera precipitada y apresurada, Gallardo dejara su cargo en la Diputación de Badajoz para pasar a ser diputado en la Asamblea de Extremadura y contar así con la condición de aforado. Este movimiento fue muy criticado por la oposición, que veía en el movimiento de Gallardo una triquiñuela para evitar su procesamiento.

Sin embargo, el juzgado encargado de investigar a Gallardo elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ya que el Juzgado de Badajoz no podía continuar con la causa al tratarse de un aforado. Sin embargo, el TSJ consideró que la causa debía continuar porque sostuvo que el candidato socialista incurrió en un "fraude de ley", al sostener que Gallardo pretendía evitar su investigación.

Por ello, la Audiencia Provincial de Badajoz optó por enviar a ambos a juicio para febrero de este año, aunque finalmente se retrasó hasta el próximo mes de mayo. Pese a este anuncio, el PSOE decidió reafirmar la candidatura de Gallardo para las elecciones a presidente de Extremadura, una jugada que a la vista está, no terminó saliendo bien.

El propio Gallardo aseguró el 9 de diciembre en plena campaña que "las cosas no se hicieron bien o no se explicaron bien porque nadie lo entendió", y afirmó que su objetivo no era el aforamiento sino ser diputado de la Asamblea de Extremadura.