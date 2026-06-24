Patxi López y el golpe de pecho en el Congreso: "Yo con Begoña, claro que sí"

Casi como si estuviera lanzando una etiqueta para redes sociales, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha querido dejar claro su férrea defensa de la inocencia de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. "Ante tanta inquina, ante tanta indignidad, los socialistas diremos cada vez más alto lo que ya dicen millones de españoles en la calle, yo con Begoña, yo con Begoña", ha dicho mientras se golpeaba primero el pecho y luego el atril de la tribuna parlamentaria tras la comparecencia del líder del Ejecutivo.

López ha denunciado la investigación ya "no solo prospectiva" sino "arqueológica" del juez Juan Carlos Peinado cuando "tanto el Constitucional como el Supremo han afirmado categóricamente que está prohibido iniciar investigaciones para ver qué se encuentra". "A Peinado esto debe importarle una higa", ha espetado López, quien ha recordado varios errores del magistrado, como cuando imputó dos nuevos delitos a Begoña Gómez y, "cuando alguien le llamó la atención, dijo que no eran contra ella, pero el daño ya estaba causado". O cuando "impuso medidas cautelares diciendo que sus escoltas podrían ayudarle a huir, lo que le ha valido la reprimenda de los sindicatos policiales".

El portavoz socialista no ha ahorrado apoyos a Gómez. "Hemos visto confundir a la mujer de Sánchez con una señora del mismo nombre y a raíz de ahí acusarla de todos los males del infierno. La hemos visto acosada y perseguida por pseudoperiodistas que están protegidos y financiados por grupos de esta Cámara. Ante tanta inquina, tanta indignidad, los socialistas diremos cada vez más alto lo que ya dicen millones de españoles, yo con Begoña, yo con Begoña, claro que sí", ha dicho.

Además de defender a Gómez, López también ha apoyado al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien "condenaron por una sospecha", y al hermano de Sánchez, que "ganó su oposición sin reclamación por parte de sus oponentes y cuando Pedro Sánchez no era ni secretario general del PSOE... Y ahora está procesado".

Patxi López ha diferenciado estos casos con otros que afectan al PP; por ejemplo, el caso de la hermana de Juanma Moreno Bonillo, que, siendo este presidente de Andalucía, "se llevó su plaza quedando diez puntos por debajo de otro aspirante". O también los 17 años que han pasado desde la Gürtel "y no se ha cerrado del todo", los doce años de la Púnica "y no hay sentencia", los diez de la Púnica o los ocho del caso Montoro "y no ha declarado". "Uno se pregunta a qué esperan... ¿A que prescriban? Igual sí, eh, porque también hemos visto 275 causas que afectaban al PP sobreseídas", ha deslizado.

En esta ristra de comparativas, el portavoz del PSOE en el Congreso ha asegurado también que, a diferencia del PP, los socialistas "no protegen, animan, amparan o pagan en diferido" a sus corruptos. "Lo que no vamos a aguantar es escuchar al PP darnos lecciones como si acabaran de llegar, como si no tuvieran detrás la lista más larga de corrupción de la historia de España y de Europa", ha denunciado.

Antes de terminar, y emulando al expresidente del Gobierno José María Aznar, López ha soltado lo que parecía el minuto de oro de un debate en mitad de una campaña para avanzar que, "cuando llegue el momento", también pedirán aquello del que pueda hacer, que haga, "y que en el mayor gesto de rebeldía y con la herramienta más poderosa de la democracia, el que pueda hacer que haga y vote al PSOE".