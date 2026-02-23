Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Prosigue la guerra en Vox: Abascal expulsa a dos concejales afines a Ortega Smith y asienta la brecha del partido
Prosigue la guerra en Vox: Abascal expulsa a dos concejales afines a Ortega Smith y asienta la brecha del partido

El exsecretario general del partido de extrema derecha se presentará este martes como portavoz en pleno del Ayuntamiento de Madrid después de que la dirección haya suspendido a al menos dos ediles afines a él. 

Diego Alonso Peña
El líder de Vox, Santiago Abascal, y Ortega Smith, fundador del partido.
El líder de Vox, Santiago Abascal, y Ortega Smith, fundador del partido.

Sigue la guerra civil dentro de Vox, una batalla entre dos de las figuras más reconocidas de la formación de extrema derecha y que apunta a que tendrá más recorrido del que ambos pensaban en un principio. Después de que el líder de la formación, Santiago Abascal, pusiera en marcha el procedimiento para expulsar a Javier Ortega Smith del partido y le retirara la militancia de forma cautelar por negarse a aceptar su cese como portavoz madrileño, este ha llevado a cabo una ofensiva para rechazar la dirección de Vox

Golpe de Abascal 

Según ha anunciado el propio Smith en rueda de prensa, acudirá al pleno del Ayuntamiento de Madrid este martes y procederá con sus tareas habituales. El nuevo batacazo que ha recibido es que Vox también ha suspendido la militancia de dos concejales del grupo municipal que apoyaban al portavoz. Concretamente, han sido Carla Toscano e Ignacio Ansaldo. 

"Si la mayoría lo solicita, no tendré ningún problema en convocar una reunión y proceder a esa votación", ha dicho Ortega Smith en una rueda de prensa solitaria en la que ha comparecido sin el resto de sus compañeros. Dentro de la formación de extrema derecha, el relevo del portavoz compete al grupo municipal y, por el momento, no se ha celebrado votación alguna. "Vox no tiene bandos", ha llegado asegurar ante una guerra interna que parece más que evidente. 

Ortega Smith resiste 

Ortega Smith lleva formando parte de la dirección del partido desde su fundación, allá por 2014. Sin embargo, Abascal decidió expulsarle tanto de ella como de la portavocía y poner en su cargo a la edil Arantxa Cabello. Pese a ello, este la rechazó y ha proseguido realizando sus labores. Algo que desde la cúpula del partido han considerado como desobediencia. 

"Evidentemente, si no contara con ese apoyo, habría una mayoría de concejales que estarían solicitando que se procediera a tomar un acuerdo. Mientras la mayoría no lo considere necesario, no tiene ningún sentido", ha explicado ante los medios de comunicación al seguir contando con el apoyo de la mayoría de los concejales de Vox en Madrid. 

Almeida entra en escena 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP), también ha formado parte de este fuego cruzado al recordar que Vox no puede tomar la decisión de cambiar al portavoz del grupo municipal debido a que esa elección reside en el propio grupo. Según ha confirmado el propio Ortega Smith, se personará en el pleno de este martes, el segundo del año y se evidenciará la brecha entre la dirección del partido y su representación en Madrid, que parece distanciarse sin posible salvación. 

Ortega Smith y Abascal formaron parte de la fundación del partido de extrema derecha y durante los primeros años, además de cuando logró obtener representación, su relación ha sido de afines e iguales. Sin embargo, desde hace tiempo las cabezas han ido rodando en Vox y son numerosos miembros del grupo original que han ido desapareciendo de los focos. Ahora, el portavoz del grupo en Madrid tratará de mantenerse en su posición, pero teniendo en contra a toda la dirección de la que un día formó parte. 

