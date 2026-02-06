PP y Vox se enzarzan, acaban metiendo por medio a Bolaños y este entra al juego: le bastan tres palabras para resumir el choque

La red social de X fue el campo de batalla este jueves de un encontronazo entre las formaciones de Vox y el PP, que acabó con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, implicado y todo bajo el contexto de las elecciones para la presidencia a las Cortes de Aragón del próximo domingo.

Todo comenzó con Vox, que compartió unas palabras de su presidente, Santiago Abascal, atacando a la formación 'popular' y a Aragón Existe, de Tomás Guitarte después de que se conocieran la percepción que había en Vox Aragón del líder nacional.

Gracias a una exclusiva del diario ABC se ha conocido que figuras de la formación ultraderechista como Ana Pilar González del Cacho, jefa de gabinete de la presidenta de las Cortes de Aragón y mano derecha de Alejandro Nolasco, llegó a calificar en 2024 a Abascal de ser "un puto basto" o de decir que "está jodidísimo".

La respuesta de la formación de Abascal llegó a través de X con este mensaje y unas palabras de Abascal: "El PP se lanza a la guerra sucia contra VOX para que no se hable de su estafa y de su corrupción reciente en Almería y en Alicante; en la que también se están investigando supuestos contratos que ha recibido la señora de Guitarte".

A partir de aquí se desencadenaron un hilo de tuits que ya es historia de la red social con uno de los enfrentamientos políticos más intensos que se recuerdan.

"Hasta aquí hemos llegado"

El PP respondió de forma tajante con un "hasta aquí hemos llegado" y un "no es Génova quien llama inútil o puto basto al presidente nacional de Vox".

"Quien critica a Santiago Abascal es gente de su partido a la que aún hoy tiene en nómina. Que no focalice ni sus complejos ni las miserias de su partido en el PP. Que despida a quien le insulta o que se calle, pero que no responsabilice a un partido que no ha utilizado nunca los líos internos de Vox para hacer política", sentenció la formación de Feijóo, junto un "ya está bien".

Vox quiso continuar con la jarana y respondió con otro tuit: "Pero si no sabéis hacer otra cosa que guerritas sucias y gestionar las políticas del PSOE. Si tenéis un presidente que llegó por las guerras sucias que lleváis a la prensa. Si seguís en eso, y en cada planta de Génova se filtran noticias contra líderes regionales o contra otras plantas".

"Si no os habéis deshecho de la mafia de Kitchen. Si tenéis tantos casos de corrupción en los tribunales como el PSOE. Si votáis en Europa juntos la invasión, el fanatismo verde y la basura de género. Pues todo eso se va a terminar. Y si no queréis, pactad con el PSOE, que es lo que os pide el cuerpo y la poltrona. Porque sois lo mismo", tuitearon.

Bolaños, a escena

Tras ese tuit de Vox, el PP decidió contestar, pero lo hizo metiendo en el hilo de tuits a Bolaños de manera totalmente inesperada: "La Kitchen ¿eh? Ya habláis como Bolaños. Por algo será. Disfrutad haciendo oposición al PP. Nosotros seguiremos haciéndosela a Pedro Sánchez".

"Y descuidad: nuestros cargos no llamarán 'puto basto' a vuestro presidente. Ocupaos de que tampoco lo hagan los vuestros", remataron.

Ahí fue cuando Bolaños, de manera escueta pero tajante, decidió responder y calificar el choque como "problemas de pareja". "PP y Vox, por favor, ¿os importaría no meterme en vuestros problemas de pareja? Gracias", tuiteó en un mensaje que lleva ya más de mil me gusta en la red social.